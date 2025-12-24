Gülsoy: 2026’da Dijital ve Akıllı Üretimle Şahlanacağız

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) düzenlenen Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2025 yılının değerlendirmesi yapıldı ve 2026 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, önümüzdeki yılın önceliğinin dijital dönüşüm ve akıllı üretim olduğunu vurguladı.

Toplantı ve bütçe kararı

KTO Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan’ın yönettiği toplantıya Başkan Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Kadın Girişimciler Kurulu ve Meslek Komitesi üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan oturumda, 2026 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

2025 değerlendirmesi: Zorlu ve öngörülemez bir yıl

Gülsoy, küresel jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve korumacı politikaların 2025’i zorlaştırdığını belirtti. Konuşmasında savaşların navlun ve enerji maliyetlerini etkilediğine dikkat çekerek, "Tüm dünyada öngörülebilirliğin olmadığı zorlu bir yılı geride bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

Reel sektörün sınavı ve KOBİ’lerin rolü

Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon, finansmana erişim sorunları ve artan girdi maliyetlerinin reel sektörü zorladığını aktaran Gülsoy, KOBİ’lerin üretim ve istihdamı ayakta tuttuğunu vurguladı. Enflasyonla mücadelenin yükünün iş dünyasına bırakılmaması gerektiğini, ihracat destekleri ve emek yoğun sektörlere pozitif ayrımcılık sağlanmasının önemini söyledi. Özellikle tekstil, hazır giyim, mobilya ve inşaat sektörlerine ek destek çağrısında bulundu.

2026 beklentileri: Dezenflasyon ve öngörülebilir piyasa

Gülsoy, 2026’dan beklentilerini şöyle özetledi: enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara gerilemesi, makul faiz oranları ve finansal kolaylıklar. İş dünyasının en büyük düşmanının belirsizlik olduğunu hatırlatan Gülsoy, planlama, seri üretim, istihdam ve ihracat stratejilerinde hızlı adaptasyonun küresel rekabette belirleyici olacağını söyledi ve 2026’nın üretim ve ihracatın yükseldiği bir yıl olacağına inandığını belirtti.

Teknoloji ve dijital dönüşüm öncelik

Teknolojik dönüşümün zorunluluk olduğuna dikkat çeken Gülsoy, "Yapay zeka lüks değil, rekabetçiliğimizin can damarıdır" dedi. 2025’in verimlilik ve dijitalleşme yılı olduğunu belirterek, işletmelerin akıllı üretim ve dijitalleşmeye hızlıca entegre olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’de perakende ticaretin yaklaşık beşte birinin dijital kanallar üzerinden yapıldığına işaret etti.

KTO’nun 2026 vizyonu ve projeler

Kayseri Ticaret Odası’nın 2026 hedefleri arasında teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge eksenli büyüme bulunuyor. Bu kapsamda Kayseri TEKMER ile Teknoloji ve İnovasyon Kampüsü Projesi’nin ilk adımı hayata geçirilecek. Oda, üyelerin e-ticaret ve e-ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik projelere bütçeden öncelik ayırdı. Ayrıca Kayseri Üretim ve İhracat Stratejik Eylem Planı hazırlanacak ve İl İhracatı Geliştirme Üst ve Alt Kurulları ile saha uygulaması sağlanacak. Oda; Belçika ve Çekya Ticaret Odaları ile ortak bir uluslararası dijital iş birliği platformu kurarak firmaların AB pazarındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi ile ihracat odaklı eğitim ve kuluçka destekleri verilmeye devam edecek.

Aidat politikası ve oda verileri

Gülsoy, 2025’te 2 bin 220 yeni kuruluş ile 738 kapanan kuruluş tescil edildiğini açıkladı. Oda aidat politikasına ilişkin olarak, Kayseri Ticaret Odası’nın kanunda belirtilen tutarlar içinde en asgari şekilde aidat ücreti aldığı ve hizmet ücretlerinde artış yapılmadığını belirtti. Bu yaklaşımı, üyelere duyulan saygının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Kapanış

Sözlerini yeni yıl temennileriyle noktalayan Gülsoy, "2026 yılının fiyat istikrarının sağlandığı, belirsizliklerin azaldığı, sağlık ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

