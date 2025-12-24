Gümüş Rekorunu Tazeledi: Ons 72 Dolar, Gram 100 TL'ye Ulaştı

DOLAR
Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:51
Gümüş fiyatları rekor yükselişini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 72 dolar seviyesini görerek yeni zirveye ulaştı. Buna paralel olarak iç piyasada gram gümüş 100 TL seviyesine çıktı.

Detaylar ve geçmişe dönüş

Gümüş, yıl başında görülen değerlere göre güçlü bir ralli gerçekleştirdi. 2025 Ocak ayında 32 TL seviyesinde bulunan gram gümüş, kısa sürede 100 lira sınırına yükseldi. Bu hareketle gümüş, 2025 yılı başından bu yana TL bazında yüzde 200’e yakın getiri sağladı.

Uluslararası piyasada gümüşün ilk kez 70 doların üzerini görmesi yatırımcı ilgisini artırdı ve iç piyasadaki fiyatlamayı etkiledi.

Altın ile karşılaştırma

Altın fiyatları da aynı dönemde yükseliş kaydetti; altın fiyatları ise yüzde 100’ü aşkın bir yükseliş bildirdi. Her iki değerli metaldeki artış, piyasalarda enflasyon, jeopolitik gelişmeler ve talep dinamikleriyle ilişkilendiriliyor.

Gümüşteki bu ralli, hem uluslararası hem de yerel yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor.

