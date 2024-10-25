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Gün Ortasında Piyasa Değerlendirmesi

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları ve BIST 100 endeksi günün ilk yarısında nasıl şekillendi?

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:20
Gün Ortasında Piyasa Değerlendirmesi

Piyasalardaki Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada gün ortası itibarıyla dolar 34,2930 liradan, avro ise 37,1820 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksinde Değişim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 8.865,46 puana gerilemiş durumda. Önceki gün kapanışı 8.872,85 puandan yapmış olan endeks, bu sabah 29,21 puan ve yüzde 0,33'lük bir azalışla 8.843,64 puandan başlamıştır.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,08’lik bir değişimle 8.865,46 puana çıkmıştır. Gün içinde endeksin en düşük 8.819,60, en yüksek ise 8.887,84 puan seviyesini gördüğü kaydedildi.

Sektörel Performans

  • Mali endeks %0,37 değer kazandı.
  • Hizmetler endeksi %0,1 arttı.
  • Teknoloji endeksi %0,57 değer kaybetti.
  • Sanayi endeksi %0,21 düştü.

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken, 46'sı değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell ve Garanti BBVA yer almaktadır.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2980, dolar/yen paritesi 152,00 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada güncel döviz fiyatları: Dolar 34,2930 lira, Avro ise 37,1820 lira. Öte yandan, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,5 azalarak 2.721 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,2 yükselişle 74,4 dolardan işlem görüyor.

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