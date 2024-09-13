Gün Sonunda Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Gelişmeler

Borsa İstanbul'da Gün Sonu Durumu

Bugün BIST 100 endeksi, gün içinde 9.427,25 puana kadar düştükten sonra 9.685,49 puana çıkarak %1,73 değer kazanarak günü kapattı. Endeks, gün başlarken 16,16 puan ve %0,17 artışla 9.537,20 puandan işlem görmeye başladı.

Endeks Değişimleri

BIST 100 endeksi, 165,45 puan artışla 9.685,49 puandan kapanarak yatırımcılarını sevindirirken, mali endeks %1,03, sanayi endeksi %2,93, hizmetler endeksi %1,48 ve teknoloji endeksi ise %3,16 değer kazandı.

BIST 30 Endeksi ve Hisse Performansları

BIST 30 endeksi de %1,61 artışla 10.659,48 puana ulaştı. BIST 100’e dahil olan hisse senetlerinin 90’ı değer kazanırken, yalnızca 10’u geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Bugün saat 18.30 itibarıyla uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.578 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı, %1 artışla 2 milyon 824 bin lira seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası Duyuruları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,7922 lira, satışta ise 33,9276 lira olarak belirledi. Önceki kur değerleri ise alışta 33,8746 lira ve satışta 34,0104 lira olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18.30'da avro/dolar paritesi 1,1090, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 140,40 seviyelerinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,4 artışla 72,1 dolar değerine ulaştı.