Güney Marmara ve Kuzey Ege'de Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Diyor

Güney Marmara ve Kuzey Ege'de balıkçılar 1 Eylül'de 'vira bismillah' diyecek

Güney Marmara ve Kuzey Ege kıyılarındaki balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi teknelerini ve ağlarını tamir ederek yeni sezona hazır hale getirdi. Bölge kooperatifleri yetkilileri, özellikle hamsi ve istavrit için beklentilerin yüksek olduğunu vurguluyor.

Hazırlıklar tamam: Kooperatiflerden açıklamalar

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalerel, AA muhabirine 1 Eylül itibarıyla 'vira bismillah' diyerek sezonu açacaklarını söyledi. Dalerel, tüm deniz balıkçılarının ağlarının tamirini ve kayık bakımını yaptığını belirtti ve ekledi: 'Hamsinin ve istavritin denizlerde yoğun olduğunu düşünüyoruz. Palamudun bu sene fazla olmadığını biliyoruz. Hamsi ve istavrit 'denizin kuru fasulyesidir', biliyoruz ki bu yıl hamsi ve istavrit çok olacak.'

Kooperatif Başkan Yardımcısı Kadir Aksu ise yaklaşık 20 gündür denizlerde hamsinin arttığını aktararak, 'Allah nasip ederse biraz lüferden de beklentimiz var. Bu sene için önceki yıla göre palamut daha az. Allah nasip ederse bütün balıkçı camiası için bu sezon güzel geçecek' dedi.

Balıkçılardan beklenti ve hazırlık öyküleri

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kestanelik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve Kestanelik Mahallesi muhtarı Bayram Işık, ağların ve makinelerin bakımlarının tamamlandığını, eksiklerin giderildiğini belirtti. Işık, 'Bu yıl denizden umutluyuz. Denize açılmayı ve balık tutmayı özledik. Bu sene balık popülasyonu iyi. Hamsinin bol olduğu söyleniyor, çinekop ve palamut da umut veriyor. İnşallah bereketli bir sezon olur, halkımız da bol balık yer, balıkçılarımız da kazanç sağlar.' sözleriyle beklentisini dile getirdi.

Kooperatif üyesi Bayram Öner, yaklaşık 4 aydır denize açılıp avlanmak için hazırlık yaptıklarını, ağ ve tekne bakımlarını tamamladıklarını belirterek, 'Hazırlıklarımız bitti. Şimdi dört gözle 1 Eylül'ü bekliyoruz. Hazırlık sürecinde ağlarımızın bakımlarını yaptık, teknelerimizi boyadık, makine bakımlarımızı yaptık.' dedi. Öner, dedesi ve babasının da balıkçı olduğunu hatırlatarak sezonun açılmasını hasretle beklediklerini ifade etti.

60 yıldır denizlerde avlanan Mustafa Sezen ise bu sezon denizin bereketli olacağını öngördüklerini söyledi.

Bölgesel göstergeler ve umutlar

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Nuri Yılmaz, yeni sezonun tüm balıkçılara bereketli olmasını dileyerek, lüferin bol olma beklentisinin bulunduğunu belirtti. Yılmaz, 'Göstergeler umut veriyor ama gerçek durumu denizde göreceğiz. 15 Temmuz'dan sonra uluslararası sularda avlanan balıkçılar, yoğun balık popülasyonu ve özellikle mezgit bolluğunu bildirdi. İstavrit ve lüfer özelinde çok büyük beklentilerimiz var.' dedi.

Balıkçılar, bakım ve hazırlık sürecini tamamlayarak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla birlikte bölge denizlerinde artan hamsi ve istavritten iyi verim bekliyor. Lüfer ve palamut için de umutlar sürüyor.

Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki balıkçılar, denizlerde 1 Eylül'de sona erecek av yasağı öncesi tekne ve ağlarının bakımını tamamladı.