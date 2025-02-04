Güneydoğu'dan Ocak Ayında 988,8 Milyon Dolar İhracat

Güneydoğu Anadolu'dan İhracat Rüzgarı

Bu yılın ilk ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden toplam 988,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, ihracatta bu yıl için umut ve beklentilerin yüksek olduğunu vurguladı.

İhracatta Büyüme Sürecimiz Devam Ediyor

Kileci, "İhracat ailemizin yeni üyelerimizle her geçen gün büyüdüğünü ve bu büyümenin bölgenin gücüne güç kattığını görmek bizleri sevindiriyor." dedi. Yılın ilk ayında, bölgeden yapılan ihracatta yüzde 3,9’luk bir artış gerçekleşti.

Gaziantep İhracatta Öncü Şehir

Bölgenin en önemli merkezi olan Gaziantep, yüzde 0,6’lık artışla 817,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Cibuti, Libya ve Mısır olarak belirlendi.

Öne Çıkan Ürün Grupları

Bölgeden yapılan ihracatta en fazla tercih edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünleri yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu'nun ihracat potansiyeli, bölgenin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bu yılın ilk ayında 988,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci (fotoğrafta), açıklamalarda bulundu.