Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'de Sıcak Saatler

Türkiye'de elektrik üretimi ve tüketim rakamları, ülkenin enerji ihtiyacını gösteriyor. Dün itibarıyla 869 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde tüketim ise 858 bin 455 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 819 megavatsaat ile 19.00'da kaydedilirken, en düşük tüketim ise 30 bin 722 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük elektrik üretiminde ithal kömür santralleri yüzde 20,9 ile birinci sırayı aldı. Bunu, doğal gaz santralleri yüzde 14,1 ve güneş enerjisi santralleri yüzde 13,3 ile takip etti.

Ayrıca, Türkiye dün 13 bin 307 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1,955 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.