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Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Türkiye'nin elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı, detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:56
Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de son gün içerisinde toplam 930 bin 20 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi, tüketim ise 915 bin 326 megavatsaat seviyesine ulaştı. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından sağlanmaktadır.

Tüketim Zamanlamaları

Dün kaydedilen en yüksek elektrik tüketimi 19.00 saatinde 43 bin 573 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00 saatinde 30 bin 864 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Elektrik üretiminde ilk sırayı ithal kömür santralleri alarak yüzde 25 pay sağladı. Bunu doğal gaz ile yüzde 21,4 ve linyit santralleri ile yüzde 12,3 takip etti.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün, Türkiye elektrik alanında 15 bin 192 megavatsaat ihracat gerçekleştirirken, 498 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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