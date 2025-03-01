Haftalık Yatırım Fonları ve BES Fonları Değerlendirmesi

Yatırım fonları geçtiğimiz hafta ortalama %0,15, BES fonları ise %0,01 değer kaybetti. Borçlanma Araçları fonları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:08
Haftalık Yatırım Fonları ve BES Fonları Değerlendirmesi

Yatırım Fonları ve BES Fonlarındaki Değişim

Geçtiğimiz hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge oldu.

Yükseliş ve Düşüş Gösteren Fonlar

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,89 ile Borçlanma Araçları Fonları gösterirken, en çok gerileyen fon ise yüzde 1,92 ile Kıymetli Maden Fonları oldu.

BES fonlarında da benzer bir tablo dikkat çekiyor. En fazla yükseliş yüzde 0,89 ile Borçlanma Araçları'nda görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 1,72 ile Kıymetli Madenler olarak kaydedildi.

Yatırım ve BES Fonlarının Haftalık Getirileri

Aşağıda yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,15 104 610
Borsa Yatırım Fonları -0,98 4 18
Borçlanma Araçları Fonları 0,89 60
Fon Sepeti Fonları -1,17 25 7
Hisse Senedi Fonları -0,87 6 117
Karma ve Değişken Fonlar -0,73 49
Katılım Fonları -0,23 22 1
Kıymetli Maden Fonları -1,92 0 18
Para Piyasası Fonları 0,82 60
Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -0,01 21 66
Başlangıç Fonları 0,76 1 0
Borçlanma Araçları 0,89 45
Değişken -0,13 47
Devlet Katkısı 0,61 1 20
Endeks -0,08 2
Fon Sepeti Fonu -0,55 3 13
Hisse Senedi -0,89 1 31
Karma -0,56 3 6
Katılım -0,20 1 51
Kıymetli Madenler -1,72 0 14
OKS Katılım 0,50 2 2
OKS Standart 0,45 1 1
Para Piyasası 0,77 3 0
Standart 0,46 1 2
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,09 2 1

(Sürecek)

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