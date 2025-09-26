Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Dolar/TL ve Altının Performansı

Bu hafta BIST 100 gerilerken, dolar ve gram altın değer kazandı; avro geriledi. Yatırım fonları ve emeklilik fonları pozitif seyretti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:02
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 1,27 ortalama değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,15 değer yitirip, altının gram fiyatı yüzde 3,18 ve dolar/TL yüzde 0,46 artış gösterdi.

BIST 100'de Haftalık Seyir

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 11.133,23 ve en yüksek 11.540,66 puanı gördükten sonra; haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 11.151,20 puandan tamamladı.

Altın Fiyatlarındaki Hareket

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artışla 5.030 lira seviyesine çıktı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,16 yükselişle 33.951 lira oldu. Geçen hafta sonu 8.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 8.425 liraye ulaştı.

Döviz Piyasası

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 artarak 41,5720 lira olurken, avro yüzde 0,15 düşüşle 48,6230 lira seviyesine indi.

Fon Performansları

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,74, emeklilik fonları ise yüzde 1,43 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,74 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

