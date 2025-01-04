Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı: Yüzde 11,68 ile Inveo Önder
Bu hafta yatırım fonları arasında en büyük kayıplar Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon ile NN Hayat’ın Altın Emeklilik fonlarında yaşandı.
Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:05
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Bu Haftanın Kaybettiren Yatırım Fonları
Yatırımcılar için kötü geçen bir haftada, Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon yüzde 11,68 ile en fazla kaybettiren fon olarak öne çıktı. Bu çerçevede, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,28'lik bir düşüşle en çok kayıp yaşayan emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım Fonları İçinde Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları
Fon Adı
Fon Fiyatı
Getiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
1,763262
-11,68
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON
23,942545
-10,80
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON
4166,56756
-10,23
AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON
2,106199
-9,89
AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON
84,571255
-9,77
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
0,694109
-9,44
İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON
1,001458
-9,37
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON
19,433102
-8,46
ATA PORTFÖY GIG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
13,303543
-8,44
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
0,265552
-6,00
Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri
Fon Adı
Fon Fiyatı
Getiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
0,208572
-2,28
AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU
0,034361
-2,17
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
0,257422
-2,04
ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU
0,339122
-1,82
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU
0,314139
-1,67
HDI FİBA EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU