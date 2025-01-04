Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı: Yüzde 11,68 ile Inveo Önder

Bu Haftanın Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırımcılar için kötü geçen bir haftada, Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon yüzde 11,68 ile en fazla kaybettiren fon olarak öne çıktı. Bu çerçevede, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,28'lik bir düşüşle en çok kayıp yaşayan emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonları İçinde Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,763262 -11,68 AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON 23,942545 -10,80 AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON 4166,56756 -10,23 AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON 2,106199 -9,89 AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON 84,571255 -9,77 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,694109 -9,44 İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,001458 -9,37 AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON 19,433102 -8,46 ATA PORTFÖY GIG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON 13,303543 -8,44 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,265552 -6,00

Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri