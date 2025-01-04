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Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı: Yüzde 11,68 ile Inveo Önder

Bu hafta yatırım fonları arasında en büyük kayıplar Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon ile NN Hayat’ın Altın Emeklilik fonlarında yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:05
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı: Yüzde 11,68 ile Inveo Önder

Bu Haftanın Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırımcılar için kötü geçen bir haftada, Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon yüzde 11,68 ile en fazla kaybettiren fon olarak öne çıktı. Bu çerçevede, NN Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,28'lik bir düşüşle en çok kayıp yaşayan emeklilik yatırım fonu oldu.

Yatırım Fonları İçinde Haftanın En Fazla Kaybettiren Fonları

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON1,763262-11,68
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON23,942545-10,80
AZİMUT PORTFÖY SYH SERBEST ÖZEL FON4166,56756-10,23
AZİMUT PORTFÖY BGN SERBEST ÖZEL FON2,106199-9,89
AZİMUT PORTFÖY CAN SERBEST ÖZEL FON84,571255-9,77
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,694109-9,44
İŞ PORTFÖY SOMPO SİGORTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON1,001458-9,37
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON19,433102-8,46
ATA PORTFÖY GIG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON13,303543-8,44
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,265552-6,00

Emeklilik Fonlarında Haftanın En Fazla Kaybettirenleri

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,208572-2,28
AGESA HAYAT VE EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,034361-2,17
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,257422-2,04
ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,339122-1,82
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,314139-1,67
HDI FİBA EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,04652-1,42
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU0,341387-1,38
ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU0,031656-1,33
KATILIM EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİK YATIRIM FONU0,011734-1,30
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,045727-1,30

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