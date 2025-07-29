Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

Hatay'daki Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

Hatay'ın verimli topraklarında yer alan Amik Ovası'nda yılın ilk mısır hasadı gerçekleştirildi. Mart ayında ekilen mısırların olgunlaşmasının ardından çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek hasat işlemlerine başladı.

Reyhanlı ilçesinde biçerdöverlerle ürünlerini toplayan çiftçiler, elde ettikleri mahsulleri kamyon ve kamyonetlere yükleyerek kentin çeşitli depo noktalarına taşımaya başladı. Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım, ilk mısır alımını Kırıkhan ilçesinde hasat yapan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı.

İklim Koşulları ve Beklentiler

Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, Amik Ovası'nın mısır hasadı ile hareketlendiğinin altını çizerek, "Hasadın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi. Koç ayrıca, sezonun kurak geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay erken yapıldığını ifade etti.

Çiftçi Mustafa Güçlü ise 280 dönüm tarlasına mısır ektiğini ve dönüm başına yaklaşık 700 kilogram rekolte beklediğini belirtti. Kuraklığın olumsuz etkilerini hissettiklerini söyleyen Güçlü, "Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum," şeklinde konuştu.

Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gurur içinde gerçekleştirdiklerini, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.