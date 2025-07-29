DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

Hatay'ın Amik Ovası'nda mısır hasadında ilk ürünler toplandı. Çiftçiler bereketli bir sezon için umutlu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 17:02
Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

Hatay'daki Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

Hatay'ın verimli topraklarında yer alan Amik Ovası'nda yılın ilk mısır hasadı gerçekleştirildi. Mart ayında ekilen mısırların olgunlaşmasının ardından çiftçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek hasat işlemlerine başladı.

Reyhanlı ilçesinde biçerdöverlerle ürünlerini toplayan çiftçiler, elde ettikleri mahsulleri kamyon ve kamyonetlere yükleyerek kentin çeşitli depo noktalarına taşımaya başladı. Hatay'da faaliyet gösteren Özova Tarım, ilk mısır alımını Kırıkhan ilçesinde hasat yapan çiftçi Naim Hatdur'dan yaptı.

İklim Koşulları ve Beklentiler

Antakya Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nesim Koç, Amik Ovası'nın mısır hasadı ile hareketlendiğinin altını çizerek, "Hasadın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum," dedi. Koç ayrıca, sezonun kurak geçmesi nedeniyle hasadın yaklaşık bir ay erken yapıldığını ifade etti.

Çiftçi Mustafa Güçlü ise 280 dönüm tarlasına mısır ektiğini ve dönüm başına yaklaşık 700 kilogram rekolte beklediğini belirtti. Kuraklığın olumsuz etkilerini hissettiklerini söyleyen Güçlü, "Hasat hayırlı olsun. Çiftçilere bol bereketli mahsul diliyorum," şeklinde konuştu.

Özova Tarım Genel Müdürü Mustafa Yavuzel de ilk mahsul alımını heyecan ve gurur içinde gerçekleştirdiklerini, ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart...

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart...

Hatay'daki Amik Ovası'nda yetiştirilen mısırda yılın ilk hasadı yapıldı. Amik Ovası'nda mart ayında ekilen mısırların yeterli olgunluğa erişmesinin ardından çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

İLGİLİ HABERLER

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor
2
Eden Corners Projesi KKTC'de Tanıtıldı
3
Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı
4
ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
5
Isparta Yaylalarında Kış Domatesi Hasadı Başladı
6
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Korkmaz: Ödemeler Ağustos'ta Başlayabilir
7
Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor