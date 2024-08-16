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Hatay'da Üzüm Hasadı Başladı

Hassa'da yerel çiftçilerin üzüm hasadı başladı. Vali Masatlı, tarımsal faaliyetlerin süregeldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:23
Hatay'da Üzüm Hasadı Başladı

Hatay'da Üzüm Hasat Sezonu Açıldı

Hatay'ın Hassa ilçesi, üzümleriyle tanınan bir bölge olarak hasat sezonuna girdi. Bu yıl, çiftçi Nurettin İşlek'in Akbez Mahallesi'ndeki 20 dönümlük bağında düzenlenen etkinlikte, olgun üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Vali Masatlı'dan Destek Mesajı

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üzüm üreticilerine hayırlı ve bereketli bir sezon dileklerinde bulundu. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası kentin yeniden inşası için yapılan çalışmaların yanı sıra tarımsal faaliyetlerin de devam ettiğini vurguladı.

Hassa'nın Tarımsal Önemi

Vali Masatlı, Amik Ovası'nın tarımda büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Hassa, üzüm yetiştiriciliğinde Türkiye genelinde 13. sırada yer almakta. Üretimimizin neredeyse %90'ı burada gerçekleşiyor," dedi. Masatlı, bu yıl için yaklaşık 100 bin ton rekolte beklentisi olduğunu açıkladı.

Masatlı, özellikle çiftçinin yanında olduklarını ve sürdürülebilir tarım için her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. "Bugün sahadayım ve bu anı yaşamak beni daha da mutlu ediyor," ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa...

Hatay'ın Hassa ilçesinde yetiştirilen üzümler hasat edildi. Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı, üreticilerle birlikte bağ bozumu yaptı.

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