Hayvan Sağlığı İçin Yeni Kontrol İstasyonları Açıldı

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla, hayvan hastalıklarında görülen azalmaya dikkat çekti.

5 Yıllık Yol Haritası ve Projeler

Bakan Yumaklı, şubat ayında hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim için açıklanan 5 yıllık yol haritasını hatırlatarak, alınan kararların etkin bir şekilde uygulandığını vurguladı. Bu çerçevede, özellikle genç ve kadın girişimcilere ayrıcalıklar tanındığını belirtti. Ayrıca, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin de hayata geçirildiğini ifade etti.

Hayvan Sağlığı ve Kontrol Noktaları

Yumaklı, hayvansal ürünlerin uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşabilmesi için hayvan sağlığının kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, aşı programlarının güncellenip, kontrol noktalarının artırıldığını söyledi. Erzurum ve Elazığ'da da benzer veteriner yol kontrol noktaları kurulduğunu belirten Yumaklı, ülke genelindeki hayvan hareketlerinin hastalıkların yayılmasını önlemede etkili olduğunu ifade etti.

Önemli İstatistikler

Bakan, 2024 yılı itibarıyla şap hastalığındaki azalma oranının %78'e ulaştığını belirtti ve Çankırı ve Kayseri'de yeni kontrol noktalarının kurulacağını müjdeledi. Amacın, hastalıklı hayvanların Türkiye'nin diğer noktalarına ulaşımını engellemek olduğunu vurguladı.

Gıda Arz Güvenliği ve Denetimler

Yumaklı, gıda arz güvenliğinin öneminin giderek arttığını belirterek, tohumdan sofraya kadar üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Denetim noktalarında sağlıksız hayvanların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapıldığını da ekledi.

Tarımın Stratejik Rolü

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, tarımın şehrin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, “Gıda ve tarım, geleceğin en stratejik sektörü. Bugün açtığımız tesis, sağlıklı hayvan kontrol noktasında önemli bir rol üstlenecek.” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4) ve Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 5) katıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4) ve Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 5) katıldı.