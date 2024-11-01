DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

Hayvan Sağlığı İçin Yeni Kontrol İstasyonları Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni veteriner kontrol istasyonlarının hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:17
Hayvan Sağlığı İçin Yeni Kontrol İstasyonları Açıldı

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'daki yeni Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla, hayvan hastalıklarında görülen azalmaya dikkat çekti.

5 Yıllık Yol Haritası ve Projeler

Bakan Yumaklı, şubat ayında hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim için açıklanan 5 yıllık yol haritasını hatırlatarak, alınan kararların etkin bir şekilde uygulandığını vurguladı. Bu çerçevede, özellikle genç ve kadın girişimcilere ayrıcalıklar tanındığını belirtti. Ayrıca, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'nin de hayata geçirildiğini ifade etti.

Hayvan Sağlığı ve Kontrol Noktaları

Yumaklı, hayvansal ürünlerin uygun fiyatlarla tüketicilere ulaşabilmesi için hayvan sağlığının kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, aşı programlarının güncellenip, kontrol noktalarının artırıldığını söyledi. Erzurum ve Elazığ'da da benzer veteriner yol kontrol noktaları kurulduğunu belirten Yumaklı, ülke genelindeki hayvan hareketlerinin hastalıkların yayılmasını önlemede etkili olduğunu ifade etti.

Önemli İstatistikler

Bakan, 2024 yılı itibarıyla şap hastalığındaki azalma oranının %78'e ulaştığını belirtti ve Çankırı ve Kayseri'de yeni kontrol noktalarının kurulacağını müjdeledi. Amacın, hastalıklı hayvanların Türkiye'nin diğer noktalarına ulaşımını engellemek olduğunu vurguladı.

Gıda Arz Güvenliği ve Denetimler

Yumaklı, gıda arz güvenliğinin öneminin giderek arttığını belirterek, tohumdan sofraya kadar üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Denetim noktalarında sağlıksız hayvanların tespit edilmesi durumunda gerekli işlemlerin yapıldığını da ekledi.

Tarımın Stratejik Rolü

Ankara Valisi Vasip Şahin ise, tarımın şehrin geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, “Gıda ve tarım, geleceğin en stratejik sektörü. Bugün açtığımız tesis, sağlıklı hayvan kontrol noktasında önemli bir rol üstlenecek.” ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4) ve Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 5) katıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nun açılışı töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (sağ 4) ve Ankara Valisi Vasip Şahin (sağ 5) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Safran Hasadı Festivali Coşkuyla Kutlandı
2
Acil 50.000 TL arayan o bankaya koşuyor! En düşük faizle akın akın kredi verilecek!
3
IEA Başkanı Birol, 2025'te Ticaret Savaşları Endişesini Paylaştı
4
ABD Enerji Şirketlerinin Üçüncü Çeyrek Kar Raporu
5
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan INSIDER Açıklamaları
6
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
7
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de