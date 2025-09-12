Hazine 16 Eylül'de İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

İhraç takvimi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre gelecek hafta iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

16 Eylül tarihindeki ilk ihraç, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihraç ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı niteliğinde olacak.

Bakanlığın takvimi, iç borçlanma stratejisinin bir parçası olarak yatırımcılarla paylaşılmış bulunuyor.