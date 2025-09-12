Hazine 16 Eylül'de İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül'de 5 yıl (1820 gün) TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl (3640 gün) sabit kuponlu iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:11
İhraç takvimi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre gelecek hafta iki ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

16 Eylül tarihindeki ilk ihraç, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı olacak.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihraç ise 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı niteliğinde olacak.

Bakanlığın takvimi, iç borçlanma stratejisinin bir parçası olarak yatırımcılarla paylaşılmış bulunuyor.

