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Hazine 770,4 Milyon Dolar Değerinde Tahvil ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine, 770 milyon 370 bin dolarlık DİBS ve kira sertifikası ihraç ederek önemli bir finansman sağlayacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:11
Hazine 770,4 Milyon Dolar Değerinde Tahvil ve Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine'nin Yeni İhraç İle Finansman Sağlama Adımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 770 milyon 370 bin dolar değerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihraç etti.

İhale Detayları

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13 Mayıs 2026 itfa tarihli ABD doları cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracına toplam 770 milyon 370 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak, 562 milyon dolar tutarında devlet tahvili ve 208 milyon 370 bin dolar tutarında kira sertifikası ihraç edildi. Bu ihraç, Hazine'nin dış finansman ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Banka Bildirimleri

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi dün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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