Hazine Haftaya 3 İhale ve 1 Doğrudan Satış Gerçekleştirecek

Hazine, 8-9 Eylül'de 2 devlet tahvili, 1 hazine bonosu ihalesi ve TLREFK endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 10:50
İç borç ihraç takvimi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iç borç piyasasında toplam üç ihale ve bir doğrudan satış işlemi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre düzenlenecek operasyonlar, kamu borç yönetimi takviminin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Tarih ve enstrüman detayları

8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak. Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TLREFK endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

9 Eylül Salı günü ise 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı

Takvimde yer alan bu işlemler, yatırımcıların önümüzdeki dönemdeki likidite ve getiri beklentileri açısından takip edilecek önemli piyasai gelişmeler arasında bulunuyor.

