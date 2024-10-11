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Hazine Haftaya 4 İhale ve 1 Kira Sertifikası Satışı Düzenleyecek

Hazine, haftaya toplam 4 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhaleler ve detayları burada.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:38
Hazine Haftaya 4 İhale ve 1 Kira Sertifikası Satışı Düzenleyecek

Haftaya Hazine'den İhaleler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta toplamda 4 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını planlıyor. Bakanlık, iç borç ihraç takvimine ilişkin detayları paylaştı.

14 Ekim Pazartesi Günü Yapılacak İhaleler

10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihalelerden ilki, 2 yıl (665 gün) vadeli, her 6 ayda bir kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesi olacak.

Aynı gün içinde gerçekleştirilecek ikinci ihale ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, yine 6 ayda bir kupon ödemesi yapan değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesi şeklinde olacak.

15 Ekim Salı Günü Gerçekleştirilecek İşlemler

15 Ekim 2023 tarihinde ise 2 yıl (728 gün) vadeli olup, 6 ayda bir kira ödemesi yapılan kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Bu gün aynı zamanda 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç işlemleri gerçekleştirilecek.

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