Hazine Haftaya 4 İhale ve 1 Kira Sertifikası Satışı Düzenleyecek

Haftaya Hazine'den İhaleler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta toplamda 4 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını planlıyor. Bakanlık, iç borç ihraç takvimine ilişkin detayları paylaştı.

14 Ekim Pazartesi Günü Yapılacak İhaleler

10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihalelerden ilki, 2 yıl (665 gün) vadeli, her 6 ayda bir kupon ödemesi yapan sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesi olacak.

Aynı gün içinde gerçekleştirilecek ikinci ihale ise 7 yıl (2373 gün) vadeli, yine 6 ayda bir kupon ödemesi yapan değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesi şeklinde olacak.

15 Ekim Salı Günü Gerçekleştirilecek İşlemler

15 Ekim 2023 tarihinde ise 2 yıl (728 gün) vadeli olup, 6 ayda bir kira ödemesi yapılan kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak. Bu gün aynı zamanda 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç işlemleri gerçekleştirilecek.