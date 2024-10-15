Hazine İhaleleri ile 27,2 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İhaleleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihaleleriyle toplam 27 milyar 223,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk İhalede Detaylar

İlk ihalede, 3 yıl vade ile %1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, reel basit faiz %5,08, reel bileşik faiz ise %5,14 olarak belirlendi.

Nominal teklif 4 milyar 531 milyon lira seviyesine ulaşırken, nominal satış 2 milyar 600 milyon lira, net satış ise 2 milyar 595,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 6 milyar 500 milyon liralık teklif tamamen karşılandı; piyasa yapıcılarından ise 1 milyar 522 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhalede Yüksek Talep

İkinci ihalede ise, 5 yıl vade ile %15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz %31,59, bileşik faiz ise %34,08 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 461,5 milyon lira olduğu ihalede nominal satış 9 milyar 791,6 milyon lira, net satış ise 9 milyar 627,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kamudan gelen 5 milyar liralık teklif tamamen karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 877 milyon liralık teklif alındı ve 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Toplam Borçlanma

Böylece Hazine, toplamda 27 milyar 223,2 milyon lira borçlanmış oldu.