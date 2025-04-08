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Hazine, İki Tahvil İhalesinde 102,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, iki devlet tahvili ihalesinde toplam 102,8 milyar lira borçlandı. İlk ihale 1 yıl vadeli tahvil, ikinci ihale ise 4 yıl vadeli tahvil oldu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:13
Hazine, İki Tahvil İhalesinde 102,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 102 milyar 757,8 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İlk İhalede 1 Yıl Vadeli Tahvil İhracı

İlk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz 12,05 oldu.

Nominal teklifin 100 milyar 155 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 48 milyar lira ve net satış 48 milyar 195,6 milyon lira olarak belirlendi. Kamudan teklif gelmeyen bu ihalede, piyasa yapıcılarından 60 milyar 70,3 milyon lira değerinde teklif alındı ve bu kesime 30 milyar lira satış yapıldı.

İkinci İhalede 4 Yıl Vadeli Tahvil İhracı

İkinci ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz 36,49, bileşik faiz ise 39,81 oranında gerçekleşti.

Nominal teklifin 33 milyar 643,8 milyon lira olarak belirlediği bu ihalede, nominal satış 15 milyar 439,8 milyon lira, net satış ise 13 milyar 562,2 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale de kamudan teklif almadı ve piyasa yapıcılarından 21 milyar 877 milyon lira değerinde teklif kabul edildi. Bu kesime 11 milyar lira satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihale aracılığıyla toplamda 102 milyar 757,8 milyon lira borçlanmış oldu.

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