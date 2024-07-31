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Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma miktarlarını belirtti ve önümüzdeki aylarda yapılacak ihaleleri planladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:28
Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

İç Borçlanma Planı Detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ay boyunca gerçekleştireceği iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, ağustos ayında 182,3 milyar lira, eylül ayında 186,6 milyar lira ve ekim ayında 203,8 milyar lira iç borçlanma yapılacak.

İç Borç Servis Miktarları

Gelecek üç aylık iç borçlanma planı, şu şekilde öngörülüyor:

  • Ağustos: 123,2 milyar lira iç borç servisine karşılık 182,3 milyar lira borçlanma.
  • Eylül: 126,9 milyar lira iç borç servisine karşılık 186,6 milyar lira borçlanma.
  • Ekim: 139,6 milyar lira iç borç servisine karşılık 203,8 milyar lira borçlanma.

Borçlanma Yöntemleri

Ağustos ayındaki iç borçlanmanın detayları ise şöyle:

  • 135 milyar lira piyasadan ihale yoluyla;
  • 34,4 milyar lira doğrudan satışlarla;
  • 13 milyar lira kamuya satışlarla.

Eylüldeki iç borçlanma için de benzer bir yöntem uygulanacak:

  • 168 milyar lira piyasadan ihale yoluyla;
  • 6,5 milyar lira doğrudan satış;
  • 12 milyar lira kamuya satış.

Ekim ayındaki iç borçlanma ise şu şekilde planlanıyor:

  • 192,2 milyar lira piyasadan ihale yoluyla;
  • 6 milyar lira doğrudan satış;
  • 5,5 milyar lira kamuya satış.

İhaleler ve Ödemeler

Bu dönemde toplamda 21 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikası doğrudan satılacak ve 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek. Ayrıca, ağustos ayında 225,6 milyar lira, eylülde 176 milyar lira ve ekimde 159,6 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 171,5 milyar lirası dış borç servisi olacak.

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