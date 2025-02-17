Hazine Tahvil İhalesinde 40,4 Milyar Lira Borçlanma Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesinde 40,4 milyar lira borçlanarak 1029 gün vadeli tahvil ihraç etti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:06
Hazine Tahvil İhalesinde 40,4 Milyar Lira Borçlanma Gerçekleşti

Hazine Tahvil İhalesinde Önemli Gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde toplamda 40 milyar 438,3 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede, 4 yıl (1029 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede belirlenen dönemsel faiz yüzde 12,51 olarak gerçekleşti.

Teklif ve Satış Verileri

Nominal teklifin toplamda 75 milyar 514,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 501,3 milyon lira, net satış ise 22 milyar 438,3 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı bu ihalede, piyasa yapıcılarından toplam 30 milyar 401 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı.

Sonuç olarak, Hazine, bu ihale ile toplam 40 milyar 438,3 milyon lira borçlandı.

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