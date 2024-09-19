Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Global Liderler Zirvesi'nde Türkiye Ekonomisini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Global Liderler Zirvesi’ne Katılım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi'nde video mesajla önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yılın geçiş dönemi olduğunu ifade eden Şimşek, Mayıs ayından bu yana enflasyonda hızlı bir düşüş yaşandığını belirtti.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

Şimşek, "Piyasanın enflasyon beklentileri doğrultusunda, Eylül ayı itibarıyla enflasyonun 40’lı rakamlara gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi. Orta Vadeli Program (OVP) hakkında bilgi veren Şimşek, programın nihai hedefine ulaşmanın sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil gelir dağılımı olduğuna dikkati çekti.

Sürdürülebilir Büyüme ve Yapısal Dönüşüm

Programın başarıya ulaşabilmesi için fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülebilir cari açık konularının kritik olduğunu vurgulayan Şimşek, "Yapısal dönüşüm ile rekabet gücümüzü artıracağız ve verimliliğimizi yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Diğer Ekonomik Hedefler

Bakan, enflasyonu tek haneye indirme hedefinden bahsetti ve "Gelecek sene için enflasyonun yüzde 20’nin altına düşmesini, 2026’da ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, cari açığın kalıcı şekilde yüzde 2 ve altına çekilmesinin de hedeflendiğini belirtti.

Bütçe Açığı ve Mali Disiplin

Hazine ve Maliye Bakanı, bu yıl için bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 4,9 seviyesinde beklediklerini belirtirken, gelecek yıl için bu rakamı %3 civarına çekmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Sonuç ve Beklentiler

Şimşek, Türkiye'nin dış borç oranlarının milli gelire göre azalmasını, rezerv birikimi sağlamayı ve mali disiplin konusunda gerçekleştirdikleri başarıları aktardı. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkışın önemli bir hedef olduğunu dile getirdi.

Son olarak, "Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş yaşandı ve bu süreçte mali disiplinin önemi gözler önüne serildi" diyerek konuşmasını tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi'nin ikinci gününe video mesajla katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi'nin ikinci gününe video mesajla katıldı.