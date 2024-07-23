Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hepsiburada Temmuz Ayında Rekor Satış ve Trafik Elde Etti

Hepsiburada, temmuz ayında satış ve trafik alanında yeni rekorlar kırdı. Premium kampanyası büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:52
Hepsiburada Temmuz Ayında Rekor Satış ve Trafik Elde Etti

İlk Kez Bu Kadar Yüksek Satış

Hepsiburada, geçirdiği başarılı bir temmuz ayı ile dikkat çekti. Şirket, önceki aya göre satış ve trafik alanında rekor seviyelere ulaştığını kamuoyuna açıkladı.

Premium Kampanya Büyük İlgi Gördü

Hepsiburada'nın, Premium sadakat programının ikinci yıl dönümüne özel olarak 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği kampanya, büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu dönemde site ziyaret sayısı 2.5 kat artarken, satış adedi bir önceki aya göre iki katına çıkmayı başardı.

Kampanya Süresi Uzatıldı

Kampanyanın yoğun talep görmesi sebebiyle Hepsiburada, etkinlik süresini iki gün daha uzatma kararı aldı. Müşterilere sunduğu milyonlarca ürün üzerindeki indirimler ve çeşitli ödeme seçenekleriyle tüketicilerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Hepsiburada Premium Avantajları

Hepsiburada'nın Premium programı, ücretsiz kargo, BluTV üyeliği hediyesi ve alışverişlerden kazanç gibi birçok avantaj sunarak katılımcı sayısını 350 bine yükseltti.

KOBİ'ler İçin Bir Fırsat

Temmuz ayı boyunca KOBİ satışlarında da önemli bir artış gözlemlendi. 1-22 Temmuz tarihleri arasındaki toplam satışların yaklaşık %76'sı KOBİ'lerin mağazalarından gerçekleşerek ekonomiye katkıda bulundu.

Avantajlı Hepsiburada Premium Worldcard

Hepsiburada'nın Yapı Kredi Bankası ile iş birliği yaptığı "Hepsiburada Premium Worldcard" sahiplerine sunulan %10 Hepsipara kampanyası, kullanıcılarına önemli kazançlar sağladı. Kart sahipleri, kargo bedava avantajı, 12 taksitli ödeme seçeneği, Yemeksepeti'nden %10 kazanç, her 500 liralık alışverişe 100 lira değerinde Hepsiburada puanı ve BluTV hediyeleri gibi birçok ayrıcalıktan yararlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi

İstanbullulara chip-para ve 250 TL iade müjdesi! İstanbulkart kullananlar dikkat...

Hepsiburada’dan kredi kartı ile alışverişte 3 ay erteleme! İşte kampanyanın avantajları

Akbank müşterileri acele etsin! Bunu yapana 1500 TL iade var

Bir tek evet sözünüze maaşınızın 12 katı destek! SGK karşılıksız ödeyecek

Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Tüm Türkiye'deki ATM'ler değişti! 7 bankadan flaş ATM kararı

Kia temmuz ayı bitmeden stoklarını dev indirimle bitiriyor! 250.000 TL 12 ay %2,49 faiz avantajı ile araç sahibi olun