Hepsiburada Temmuz Ayında Rekor Satış ve Trafik Elde Etti

İlk Kez Bu Kadar Yüksek Satış

Hepsiburada, geçirdiği başarılı bir temmuz ayı ile dikkat çekti. Şirket, önceki aya göre satış ve trafik alanında rekor seviyelere ulaştığını kamuoyuna açıkladı.

Premium Kampanya Büyük İlgi Gördü

Hepsiburada'nın, Premium sadakat programının ikinci yıl dönümüne özel olarak 16-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği kampanya, büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu dönemde site ziyaret sayısı 2.5 kat artarken, satış adedi bir önceki aya göre iki katına çıkmayı başardı.

Kampanya Süresi Uzatıldı

Kampanyanın yoğun talep görmesi sebebiyle Hepsiburada, etkinlik süresini iki gün daha uzatma kararı aldı. Müşterilere sunduğu milyonlarca ürün üzerindeki indirimler ve çeşitli ödeme seçenekleriyle tüketicilerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

Hepsiburada Premium Avantajları

Hepsiburada'nın Premium programı, ücretsiz kargo, BluTV üyeliği hediyesi ve alışverişlerden kazanç gibi birçok avantaj sunarak katılımcı sayısını 350 bine yükseltti.

KOBİ'ler İçin Bir Fırsat

Temmuz ayı boyunca KOBİ satışlarında da önemli bir artış gözlemlendi. 1-22 Temmuz tarihleri arasındaki toplam satışların yaklaşık %76'sı KOBİ'lerin mağazalarından gerçekleşerek ekonomiye katkıda bulundu.

Avantajlı Hepsiburada Premium Worldcard

Hepsiburada'nın Yapı Kredi Bankası ile iş birliği yaptığı "Hepsiburada Premium Worldcard" sahiplerine sunulan %10 Hepsipara kampanyası, kullanıcılarına önemli kazançlar sağladı. Kart sahipleri, kargo bedava avantajı, 12 taksitli ödeme seçeneği, Yemeksepeti'nden %10 kazanç, her 500 liralık alışverişe 100 lira değerinde Hepsiburada puanı ve BluTV hediyeleri gibi birçok ayrıcalıktan yararlanıyor.