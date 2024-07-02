Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

Ev almanın hayalini kuran birçok insan için önemli bir haber var. Piyasadaki yüksek konut fiyatları ve banka faizlerinin artması nedeniyle birçok kişinin ev alma planları ertelenmişken, konut almayı hedefleyen vatandaşlar için dikkate değer bir açıklama yapıldı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut satışları ile ilgili ayrıntılar, vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı son duyuruya göre, yedi farklı şehirde yeni konut projelerine başvurular açılmış durumda. Kiracılıktan kurtulup kendi evlerine sahip olmayı arzulayan vatandaşlar, TOKİ'nin hangi şehirlerde konut satışı yapacağını merak ediyorlar. Peki, TOKİ'nin konut satışı için başvuru koşulları nedir? E-Devlet'te yer alan bilgilere göre satışa sunulacak olan konutlar 2+1 ve 3+1 olarak planlanmış. 2+1 konutlar 86.48 metrekare, 3+1 konutlar ise 101.87 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde tasarlanmıştır.





TOKİ Konut Başvurusu İçin Gerekenler

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının adına Türkiye sınırları içinde kendi adlarına ait bir evin tapusunun olmaması ve daha önceden Toplu Konut İdaresi'nden ev satın almamış olmaları gibi koşullar da aranmaktadır.

Her aile, yani eş ve reşit olmayan çocuklar dahil olmak üzere, sadece tek bir konut başvurusunda bulunabilir. Eğer birden fazla başvuru yapılırsa, tüm başvurular iptal edilecektir.

Başvurulan konut projesinin yer aldığı ilde en az bir yıl süreyle yaşamış olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir. İl nüfusuna kayıtlı olmayanlar için, sözleşme aşamasında ikametgahlarına ilişkin resmi bir belge talep edilecektir.

Bu koşulları karşılayan başvuru sahipleri, belirlenen başvuru dönemi içinde ilgili banka şubesine giderek başvuru ücretini yatırmalı ve istedikleri konut tipi için "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"ni imzalamalıdır.

TOKİ'nin Konut Satış Programı İçin Belirlenen İller ve Tarihler