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Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

Konut sahibi olma umudu taşıyan pek çok kişi için sevindirici haberler Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) geldi. E-devlet platformunda yer alan bilgilere göre, yedi farklı şehirde yeni konut projeleri için başvuruların açılacağı ilan edildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 07:15
Hiç evi olmayana TOKİ piyangosu çıktı! O illerde kiradan ucuz taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

Ev almanın hayalini kuran birçok insan için önemli bir haber var. Piyasadaki yüksek konut fiyatları ve banka faizlerinin artması nedeniyle birçok kişinin ev alma planları ertelenmişken, konut almayı hedefleyen vatandaşlar için dikkate değer bir açıklama yapıldı. Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut satışları ile ilgili ayrıntılar, vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı.

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı son duyuruya göre, yedi farklı şehirde yeni konut projelerine başvurular açılmış durumda. Kiracılıktan kurtulup kendi evlerine sahip olmayı arzulayan vatandaşlar, TOKİ'nin hangi şehirlerde konut satışı yapacağını merak ediyorlar. Peki, TOKİ'nin konut satışı için başvuru koşulları nedir? E-Devlet'te yer alan bilgilere göre satışa sunulacak olan konutlar 2+1 ve 3+1 olarak planlanmış. 2+1 konutlar 86.48 metrekare, 3+1 konutlar ise 101.87 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde tasarlanmıştır.

TOKİ Konut

TOKİ Konut Başvurusu İçin Gerekenler

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının adına Türkiye sınırları içinde kendi adlarına ait bir evin tapusunun olmaması ve daha önceden Toplu Konut İdaresi'nden ev satın almamış olmaları gibi koşullar da aranmaktadır.

Her aile, yani eş ve reşit olmayan çocuklar dahil olmak üzere, sadece tek bir konut başvurusunda bulunabilir. Eğer birden fazla başvuru yapılırsa, tüm başvurular iptal edilecektir.

Başvurulan konut projesinin yer aldığı ilde en az bir yıl süreyle yaşamış olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekmektedir. İl nüfusuna kayıtlı olmayanlar için, sözleşme aşamasında ikametgahlarına ilişkin resmi bir belge talep edilecektir.

Bu koşulları karşılayan başvuru sahipleri, belirlenen başvuru dönemi içinde ilgili banka şubesine giderek başvuru ücretini yatırmalı ve istedikleri konut tipi için "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"ni imzalamalıdır.

TOKİ'nin Konut Satış Programı İçin Belirlenen İller ve Tarihler

  •   Erzincan: 5 Temmuz 2024 tarihinde konut satışları başlayacak.
  •   Kırıkkale: 5 Temmuz 2024 itibarıyla konut satışlarına start verilecek.
  •   Konya: 28 Haziran 2024'te konut satış süreci aktif hale gelecek.
  •   Manisa: 28 Haziran 2024'te yeni konutlar satışa sunulacak.
  •   Ordu: 5 Temmuz 2024'te konut alımı için başvurular kabul edilmeye başlanacak.
  •   Sivas: 5 Temmuz 2024'te konut satışları için başvurular alınmaya başlayacak.
  •   Yozgat: 12 Temmuz 2024'te konut satışları için kapılar açılacak.

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