Hisarcıklıoğlu: Yeni Nesil STA ile Türkiye-Azerbaycan Ekonomik Entegrasyonu Güçlendirilmeli

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan ile ticari entegrasyonun derinleştirilmesi ve yeni nesil serbest ticaret anlaşmasının konuşulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:25
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'da düzenlenen Azerbaycan Yatırım Fırsatları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın Türk yatırımlarının en yoğun olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirtti ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Yatırım ve yeniden inşa fırsatları

Hisarcıklıoğlu, ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan'ın cazip iş ve yatırım imkanları sunduğunu söyledi. Ayrıca, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı 32 yıllık işgalden kurtardığını ve bölgenin yeniden yapılanmasının şirketlere yeni fırsatlar doğurduğunu vurguladı: "Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

Ulaştırma koridorları ve lojistik

Hisarcıklıoğlu, Zengezur Koridoru'nun Nahçıvan ile Bakü'yü birbirine bağlayarak bölge ticaretine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Enerji dışındaki ticaret potansiyelinin halen yeterince kullanılamadığını, ulaştırma ve enerji altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında şu projelere öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, Kars-Nahçıvan demir yolu projesinin hızla ilerletilmesi, TANAP kapasitesinin artırılması ve Türkmenistan Hazar doğal gazının Türkiye ile Avrupa'ya aktarılması. Ayrıca, Trans Hazar geçişlerinin daha etkin kullanılması gerektiğini vurgulayarak "Hazar'da daha fazla Ro-Ro gemisinin olması çok önemli. İyi çalışmayan bir lojistik ağı bizi maalesef geri götürür."

Ticaret hacmi ve serbest ticaret anlaşması ihtiyacı

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin karşılıklı olarak her yıl arttığını ve 15 milyar dolar hedefine doğru ilerlediğini söyledi. Azerbaycan'ın yaklaşık 17 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türk yatırımlarının yoğun olduğu bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Mevcut Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Mart 2021'de yürürlüğe girdiğini ve 2024'te ek protokolle yeni ürünlerin eklendiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, yine de kapsamın yetersiz olduğunu belirterek: "Artık, daha kapsamlı ekonomik entegrasyona imkan veren, yeni nesil serbest ticaret anlaşmasının (STA) kapsamını konuşmamız gerekir."

Yatırımcı güveni ve bürokratik iyileştirmeler

Yatırımcıları iki ülkeye çekmek için İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nden yararlanma önerisinde bulundu. Ayrıca, gümrük prosedürlerinin standart hale getirilmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasının önemine işaret etti: "Gümrük işlemlerinde ortak standartlar belirlemeli, süreçleri basit ve daha hızlı hale getirmeliyiz."

Toplantıya Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev de katıldı.

Azerbaycan Yatırım Fırsatları Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) binasında gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

