Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Düşüş Gösterdi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Aylık Düşüş Gözlemlendi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Kasım ayında aylık %0,76 oranında bir gerileme yaşarken, yıllık %53,44 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına dair H-ÜFE verilerini duyurdu.

Verilere göre, H-ÜFE, bir önceki aya kıyasla %0,76 azalış sergilerken, geçen yılın Aralık ayına göre %48,12, geçen yılın aynı ayına göre ise %53,44 artış gösterdi. Ayrıca 12 aylık ortalamalarda %69,81 yükseliş kaydedildi.

Sektörel Bazda H-ÜFE Değişimleri

Geçen yılın aynı ayına kıyasla, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %47,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %55,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,72, gayrimenkul hizmetlerinde %52,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %63,31 ve idari ve destek hizmetlerde %56,81 artış gözlemlendi.

Aylık değişimlerde ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %2,25, idari ve destek hizmetlerde %1,63, gayrimenkul hizmetlerinde %5,42 azalma yaşanırken; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,87 ve bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,49 artış kaydedildi.