İbrahim Yumaklı: Sıfır Atık Tarım, Orman, Su ve Gıda Politikalarının Merkezinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yaptığı konuşmada çevre korumanın yalnızca doğayı değil, insan yaşamını ve toplumsal dayanışmayı da koruduğunu belirtti ve "Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik" mesajını verdi.

Forumun Kapsamı ve Katılımcılar

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu ikinci gününde devam ediyor. Forum; 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ile BM, UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi kurumların üst düzey temsilcilerini, liderleri, akademisyenleri, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini buluşturuyor.

Sıfır Atık Yaklaşımının Kapsamı

Yumaklı, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir atık yönetimi politikası olmadığını; kaynakların verimli kullanıldığı, suyun, toprağın ve ormanın korunduğu sürdürülebilir bir yaşam biçimini ifade ettiğini söyledi. Ayrıca "2025–2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı" kapsamında önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Tarım, Su ve Atık Yönetimi Uygulamaları

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak organik atıkları kompost ve biyogaz tesislerinde değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, arıtılmış suları yeniden kullandıklarını, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırdıklarını ve gıda israfını önlediklerini ifade etti. Ayrıca tarımsal ambalaj atıklarının kaynağında toplandığını, bu uygulamaların hem kaynak verimliliğini artırdığını hem de karbon salımını azalttığını söyledi.

Orman ve Toprak Yönetimi

Bakan Yumaklı, ormanların sıfır atık felsefesinin doğal paydaşı olduğunu belirterek orman atıklarının enerji üretiminde değerlendirildiğini ve biyokütle potansiyelinin çevreyle uyumlu kullanıldığını aktardı. Türkiye'nin her yıl milyonlarca fidan dikerek orman varlığını büyüttüğünü, karbon stokları ve biyolojik çeşitliliğin her geçen yıl arttığını ifade etti. Mera yönetimi, organik tarım ve akıllı tarım uygulamalarıyla toprak karbonunun korunduğunu, böylece toprak sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin desteklendiğini vurguladı.

Emisyon Hedefleri ve Su İzleme

Yumaklı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşma sürecinde tarım, orman ve su yönetiminin kilit rol oynadığını belirtti. Nitrat kirliliğine karşı yeni düzenlemeler yaptıklarını ve toplam 4 bin 869 izleme istasyonunda su kalitesini düzenli olarak takip ettiklerini söyledi.

Gıda İsrafı, Peyzaj ve İklim Dayanıklılığı

Nitrat Eylem Planı kapsamında gübre yönetimi, sulama planlaması ve çevre dostu üretim uygulamalarını hayata geçirdiklerini dile getiren Yumaklı, kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması için yeni düzenleme ile kentsel peyzaj alanlarında %80’e varan oranda daha az su kullanılacağını"Gıda atık ve israfı hasattan başlayarak ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

Kapanış ve Mesaj

Yumaklı, gıda güvenliğinin çağın en stratejik konularından biri olduğunu; artan nüfus, azalan doğal kaynaklar ve küresel krizlerin gıdaya erişimi zorlaştırdığına dikkat çekti. Üretimde sürdürülebilirlik kadar gıdanın adil ve erişilebilir olmasını da öncelik haline getirdiklerini; bunun temelinde gıda israfının önlenmesi, su verimliliği, tarımda dijitalleşme ve küçük üreticilerin desteklenmesinin yattığını söyledi. Konuşmasını "Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik" sözleriyle tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılarak konuşma yaptı.