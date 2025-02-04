Ifo: Çin, ABD ile Ticaret Savaşında Meksika ve Kanada'dan Daha Üstün Olacak

Ifo'dan Çarpıcı Ticaret Savaşı Analizi

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Çin’in ABD ile yaşanacak bir ticaret savaşında, Kanada ve Meksika gibi ülkelerden çok daha iyi bir performans sergileyeceğini öngördü.

Hakim Görüşler ve Araştırma Sonuçları

Ifo'nun yaptığı son araştırmanın sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik uygulamayı düşündüğü gümrük vergilerinin, ABD ekonomisini ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Araştırmada, ABD'nin olası gümrük vergileri karşısında, Çin'in ihracatında %3,8, Kanada'nın %28 ve Meksika'nın ihracatında ise %35’e kadar bir düşüş gerçekleşebileceği kaydedildi.

Üç ülkenin benzer önlemler alması durumunda, ABD’nin toplam ihracatında %22’ye varan bir azalma gözlemlenebilir.

ABD'nin Ticaret Ortakları ve Almanya'nın Pozisyonu

ABD'nin en önemli ticaret ortakları Meksika ve Kanada, toplamda ithalat ve ihracatın neredeyse %30'unu oluşturuyor. Araştırmada, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri olmadığı sürece Almanya'nın, diğer ülkelere uygulanacak gümrük vergilerinden faydalanabileceği ifade edildi. Bu senaryo gerçekleşirse Almanya’nın ABD’ye ihracatında %0,5 artış olabileceği vurgulandı.

Uzman Görüşü: Ticaretin Yönlendirilmesi

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, Çin'in ticaretini ABD'den daha kolay yönlendirebildiğinin altını çizerek, Kanada ve Meksika'nın coğrafi konumları nedeniyle ABD ile daha yakın ticari ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Flach ayrıca, Trump'ın AB'den yapılan ithalata gümrük vergisi getirme tehdidinin, ihracat şanslarını zayıflattığını vurguladı.

ABD'nin Gümrük Vergileri ve Çin'in Misillemesi

Hatırlanacağı üzere, Trump, 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata %25, Çin’den yapılan ithalata ise %10 ek gümrük vergisi getirmişti. Beyaz Saray, bu kararın gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin sentetik afyon ham maddesi fentanil ve diğer kimyasalların ABD’ye akışını kontrol edememesini göstermiştir.

Ayrıca, Çin, ABD'den gelen gümrük vergisi kararına misilleme olarak, belirli ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ek vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.