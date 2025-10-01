İİT 14. İstatistik Komisyonu Ankara'da: TÜİK ve AITRS işbirliği mutabakatı imzalandı

İİT 14. İstatistik Komisyonu Ankara'da gerçekleştiriliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 1-3 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da, SESRIC ev sahipliğinde düzenleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya başkanlık ediyor. Etkinlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 35 ülkenin ulusal istatistik ofisleri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplam 66 katılımcı bir araya geldi.

Toplantının temel hedefi, İİT üyesi ülkeler arasında istatistik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve veri kalitesinin artırılması olarak belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 51. Oturumu kapsamında alınan kararlarla uyumlu politika ve uygulamaları desteklediği vurgulandı. Programın, 3 Ekim'de TÜİK ev sahipliğinde düzenlenecek yan etkinlikle tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

İstatistik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Toplantı kapsamında, TÜİK ile Arap Ülkeleri İstatistik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (AITRS) arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptını TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve AITRS Başkanı Ziad Abdallah imzaladı.

'TÜİK ile AITRS arasındaki bu önemli adımın, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında istatistiksel işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.'

