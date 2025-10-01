İİT 14. İstatistik Komisyonu Ankara'da: TÜİK ve AITRS işbirliği mutabakatı imzalandı

İİT 14. İstatistik Komisyonu 1-3 Ekim'de Ankara'da yapıldı; TÜİK ile AITRS arasında istatistik işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:14
İİT 14. İstatistik Komisyonu Ankara'da: TÜİK ve AITRS işbirliği mutabakatı imzalandı

İİT 14. İstatistik Komisyonu Ankara'da gerçekleştiriliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı (OIC-StatCom) 1-3 Ekim tarihlerinde başkent Ankara'da, SESRIC ev sahipliğinde düzenleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantıya TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya başkanlık ediyor. Etkinlikte, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 35 ülkenin ulusal istatistik ofisleri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplam 66 katılımcı bir araya geldi.

Toplantının temel hedefi, İİT üyesi ülkeler arasında istatistik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve veri kalitesinin artırılması olarak belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 51. Oturumu kapsamında alınan kararlarla uyumlu politika ve uygulamaları desteklediği vurgulandı. Programın, 3 Ekim'de TÜİK ev sahipliğinde düzenlenecek yan etkinlikle tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

İstatistik alanında mutabakat zaptı imzalandı

Toplantı kapsamında, TÜİK ile Arap Ülkeleri İstatistik Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (AITRS) arasında istatistik alanında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptını TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve AITRS Başkanı Ziad Abdallah imzaladı.

'TÜİK ile AITRS arasındaki bu önemli adımın, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında istatistiksel işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı, Ankara'da Ekonomik ve Sosyal...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı, Ankara'da Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda, SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, 35 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkenin ulusal istatistik ofisleri ile 10 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplam 66 katılımcının bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. İstatistik Komisyonu Toplantısı, Ankara'da Ekonomik ve Sosyal...

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venice Simplon Orient Express İstanbul'da: Paris-İstanbul Nostaljik Seferi Başladı
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Kur Tablosu
3
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı: Stoxx %1,15 Arttı
4
Yüksek Mahkeme, Fed Üyesi Lisa Cook'un Görevde Kalmasına İzin Verdi
5
BIST 100 %1,89 Değer Kazanarak 11.220,22'den Kapandı
6
ABD'de Özel Sektör İstihdamı Eylülde 32 Bin Azaldı
7
TCMB Döviz Kurları: Saat 15.30 Gösterge Kurları ve Çapraz Kurlar

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin