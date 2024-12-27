İklim Değişikliği 2024'te 41 Gün Daha Fazla Tehlikeli Sıcak Gün Getirdi

İklim Değişikliği ve Aşırı Sıcaklık Günleri

2024 yılı, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte insanlığı ciddi şekilde endişelendiren bir dönemeç yaşadı. Uluslararası bilim insanları, World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmalar sonucunda, bu yıl dünyada tehlikeli seviyede 41 gün daha fazla sıcak gün yaşandığını belirlediler. Bu durum, insanların sağlığı ve güvenliği üzerinde büyük etkilere yol açıyor.

Aşırı Hava Olaylarının Etkileri

Analiz sonuçlarına göre, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olayları, en az 3,700 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ayrıca, 26 hava olayını daha şiddetli hale getirerek, milyonlarca kişinin yerinden olmasına sebep oldu. Bilim insanları, bu tür aşırı hava koşullarının, El Nino gibi doğal olaylardan daha fazla etkisini gösterdiğini vurguladı.

Gelecek için Uyarılar

Uzmanlar, 2025 ve sonrasında tüm ülkelerin aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırmaları gerektiğinin altını çizdi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sellerle dolu bir gelecekten uzaklaşmak adına fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde uzaklaşılması gerektiği ifade edildi.