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İklim Değişikliği: Gece Sıcaklıkları ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

İklim krizi, her yıl 2,4 milyar insanı yüksek gece sıcaklıklarına maruz bırakıyor ve sağlık sorunlarını artırıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:32
İklim Değişikliği: Gece Sıcaklıkları ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

İklim Değişikliği ve Yüksek Gece Sıcaklıkları

İklim değişikliği, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,4 milyar insanın en az iki hafta süreyle yüksek gece sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle uyku kalitesi ve genel sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Aşırı Sıcaklıkların Sağlık Üzerindeki Etkileri

Yapılan araştırmalar, fosil yakıtların kullanımı sonucu artan gece sıcaklıklarının, insanların vücutlarının soğumasını ve gündüz sıcaklıklarından kurtulmasını zorlaştırdığını göstermektedir. Bu durum, kalp rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunları riskini artırmaktadır.

Düşük Gelirli Grupların Riski

Yüksek gece sıcaklıklarının etkileri, ülkeler arasında değişkenlik gösterirken, konut kalitesi ve iklimlendirme imkanlarının eksikliği nedeniyle düşük gelirli bireyler bu durumdan orantısız şekilde etkilenmektedir.

Uzman Görüşleri

Michelle Young, iklim değişikliğinin neden olduğu gece sıcaklığı artışlarının başta uyku yoksunluğu olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığını ifade ederek, "Son on yılda bu durum, insan sağlığını tehdit eden önemli sorunlar yaratmıştır," dedi. Nick Obradovich ise, gece sıcaklıklarının artmasının sadece uyku kalitesini etkilemekle kalmayıp, bir dizi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına da yol açtığını belirtti.

Elde edilen bulgular, iklim değişikliğini durdurmak ve biyolojik çeşitliliği korumak açısından daha önce görülmemiş bir aciliyet taşımaktadır. Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların kontrol altına alınması ve ilgili sağlık risklerinin minimize edilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

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