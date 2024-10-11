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İklim Değişikliği Kasırga Hasarlarını Artırıyor

Yeni araştırmalar, Florida'daki kasırgaların yol açtığı ekonomik hasarın iklim değişikliği nedeniyle arttığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:06
İklim Değişikliği Kasırga Hasarlarını Artırıyor

İklim Değişikliği ve Kasırgalar Üzerine Yeni Bulgular

Londra Imperial College araştırmacıları, iklim değişikliğinin ABD'deki kasırgaların getirdiği ekonomik kayıpları artırdığına dair çarpıcı bulgulara ulaştı. Yapılan analizler, Florida'da meydana gelen Milton ve Helene Kasırgaları'nın oluşturduğu ekonomik hasarın neredeyse yarısının iklim değişikliği etkisinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Rüzgar Hızındaki Değişim Özellikle Etkili

Prof. Ralf Toumi ve Dr. Nathan Sparks tarafından yürütülen çalışmada, Imperial College Fırtına Modeli (IRIS) kullanılarak kasırgaların rüzgar hızlarının iklim değişikliği tarafından nasıl etkilediği incelendi. Araştırmacılar, Helene kasırgasının karaya ulaştığı sırada rüzgar hızının %11, Milton kasırgasının ise %10 arttığını belirlediler. Bu değişim, Helene'den kaynaklanan ekonomik hasarın %44 ve Milton'un neden olduğu hasarın %45'inin iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor.

Fosil Yakıt Emisyonları ve Aşırı Hava Olayları

Toumi, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, "Artık iklim değişikliği konusunda hareketsiz kalmanın maliyetinin yüksek olduğunu gösteren yeni kanıtlar elde ettik. Her bir derece ısınma ile birlikte aşırı hava olaylarının şiddeti artacak," dedi. Ayrıca, emisyonların azaltılmasının önemini vurgulayarak, "Dünyanın emisyonları ne kadar uzun sürede düşürülürse, aşırı hava olayları o kadar masraflı hale gelecektir," ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kavşak Noktası: Milton Kasırgası

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya yönelen Milton Kasırgası'nın son 100 yılın en güçlü kasırgası olabileceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Joe Biden, "Milton yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor," şeklinde yaptığı açıklamayla durumu özetledi. Milton, sadece kısa bir süre önce Florida’yı etkileyen Helene Kasırgası'nın ardından geldi ve bunun sonucunda 227 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı zarar verebileceğini belirtti. Bu durum, iklim değişikliği ile ekonomik kayıplar arasındaki bağlantının daha fazla araştırma ve tartışmayı gerektirdiğini gösteriyor.

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