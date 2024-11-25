TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda, güncel döviz alım ve satış fiyatları yer almaktadır:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.5184 34.5806 34.4942 34.6325 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.4206 22.5668 22.3175 22.7022 1 DANİMARKA KRONU 4.8412 4.8650 4.8378 4.8762 1 EURO 36.1612 36.2263 36.1359 36.2807 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.3342 43.5601 43.3039 43.6255 1 İSVİÇRE FRANGI 38.6846 38.9330 38.6266 38.9914 1 İSVEÇ KRONU 3.1276 3.1600 3.1254 3.1672 1 KANADA DOLARI 24.6915 24.8028 24.6001 24.8971 1 KUVEYT DİNARI 111.5092 112.9683 109.8365 114.6628 1 NORVEÇ KRONU 3.1166 3.1375 3.1144 3.1447 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.1941 9.2106 9.1251 9.2797 100 JAPON YENİ 22.2909 22.4385 22.2084 22.5237 1 BULGAR LEVASI 18.3671 18.6075 - - 1 RUMEN LEYİ 7.2249 7.3195 - - 100 RUS RUBLESİ 0.3316 0.3360 - - 1 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078 - - 1 ÇİN YUANI 4.7377 4.7997 - - 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1235 0.1252 - - 1 KATAR RİYALİ 9.4118 9.5350 - - 1 GÜNEY KORE WONU 0.0244 0.0248 - - 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.1911 20.4553 - - 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.3452 9.4675 - -

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5360 1 AVUSTRALYA DOLARI 7.1191 1 DANİMARKA KRONU 0.8903 1 İSVİÇRE FRANGI 10.99 1 İSVEÇ KRONU 154.48 1 JAPON YENİ 1.3961 1 KANADA DOLARI 11.05 1 NORVEÇ KRONU 3.7544 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0476 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2575 1 KUVEYT DİNARI 3.2486 1 BULGAR LEVASI 1.8688 1 RUMEN LEYİ 4.7509 1 RUS RUBLESİ 103.49 1 İRAN RİYALİ 7.2451 1 ÇİN YUANI 277.75 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6470 1 KATAR RİYALİ 1402 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ -

Bilgi İçin: 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 1.3102 ABD Doları, 1 Özel Çekme Hakkı (SDR) = 45.2672 Türk Lirası.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.