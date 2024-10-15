IMF, Küresel Ekonomik Belirsizlikteki Artışı Uyardı

IMF'den Uyarı: Yüksek Ekonomik Belirsizlik

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomide artan belirsizliklerin makrofinansal istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Rapor, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle belirsizliklerin daha da arttığını belirtti.

Küresel Finansal İstikrar Raporu

IMF, 'Yüksek Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Makrofinansal İstikrar' başlıklı analitik bölümünde, bu belirsizliklerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerini ele aldı. Küresel mali kriz dönemindekine benzer bir şekilde, makroekonomik belirsizliğin artması hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini düşürme riski taşımaktadır.

Finansal Koşulların Géşleşmesi

Raporda, belirsizliğin ayrıntılarıyla ele alınarak, aşağı yönlü piyasa risklerinin artmasına ve tüketim ve yatırım kararlarının gecikmesine neden olabileceği ifade edildi. Ayrıca, yeterli makro ihtiyati politikaların bu olumsuz etkileri hafifletebileceği belirtildi.

Makroekonomik Belirsizliğin Sınır Ötesi Etkileri

IMF, bu durumun ticaret ve finansal bağlantılar yoluyla sınırları aşarak olumsuz şokların bulaşma riskini artırabileceğine dikkat çekti. Yaşanan belirsizliğin büyüme ve enflasyon gibi geleneksel göstergelerle ölçülmesinin zor olduğu vurgulandı.

Yapay Zeka ve Piyasa Verimliliği

Küresel Finansal İstikrar Raporu, yapay zekanın sermaye piyasalarını daha verimli hale getirme potansiyelini değerlendirdi. Yapay zekanın benimsenmesinin artacağı öngörülürken, bu durumun piyasa dinamiklerinde önemli değişiklikler yaratabileceği kaydedildi.

Yeni Riskler ve Tepki Mekanizmaları

Yapay zekanın finansal istikrar üzerindeki olası olumlu ve olumsuz etkileri üzerine yeni düzenleyici yanıtların gerekip gerekmediği tartışılmakta. Bu bağlamda, finansal piyasalarda ani çöküş olaylarına yanıt vermek amacıyla yeni tepki mekanizmalarının tasarlanması gerektiği ifade edildi.