İMSAD 60. Gündem Buluşmaları: 2025 Hedefleri ve Beklentiler

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 60. Gündem Buluşmaları etkinliğini "2024 Değerlendirmesi- 2025 Beklentileri" temasıyla çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu yaptı. Organizasyonun moderatörlüğünü ise İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan üstlendi. Toplantıya, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin da konuşmacı olarak katıldı.

2023 Hacmi ve 2024 Beklentileri

Küçükoğlu, 2023 yılını toplamda 130 milyar doları aşan bir hacimle kapattıklarını belirterek, Türkiye’nin dünyanın en büyük 7. inşaat malzemesi ihracatçısı olduğunu ifade etti. 2024 yılı toplam hacminin 140 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini aktaran Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayinin gelişiminde altı temel etkenin bulunduğunu kaydetti. Bu etkenler arasında kentsel dönüşüm, yeni konut üretimi, deprem bölgesi ihtiyaçları, altyapı yatırımları, yenileme ihtiyaçları ve ihracat faaliyetleri yer alıyor.

2025 Stratejisi ve Küresel Gelişmeler

Küçükoğlu, 2025 yılında izleyecekleri yol haritasını da açıkladı. Ekonomik kutuplaşma eğilimlerinin, ticaret savaşlarının ve emtia milliyetçiliğinin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bu durumların, bağımsızlık ve gelişim yolunda stratejik önem taşıdığına vurgu yaparak, sektörün bağımsız olmasının kritik bir engel olabileceğini belirtti.

Küresel Ekonominin Etkileri

Toplantıda, Ferdi Erdoğan küresel konulardaki gelişmelere dikkat çekti. Amerika-Çin ticaret savaşı, Avrupa’nın ekonomik zorlukları ve Çin’in çip üretimindeki yükselişi gibi konuların Türkiye üzerindeki etkilerini ele aldı. Ayrıca, enerji verimliliği ve sürdürülebilir büyümenin öncelikli gündem maddesi olduğunu ifade etti.

2025 Yılı Tahminleri

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, 2025 yılının belirsizliklerle dolu bir dönem olabileceğini; ABD politikaları ve küresel ekonomik dengelerin etkili olacağını kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin enerji çeşitliliği ve lojistik projelerde stratejik konumunu vurguladı. Alkin, 2025 yılının, değişimin hızlandığı ve risklerin fırsatlarla iç içe geçtiği bir yıl olacağını belirtti.

İnşaat sektörüne dair beklentilerini paylaşan Dr. Can Fuat Gürlesel, 2024'te sektörün muhtemelen yüzde 8 oranında büyüyeceğini ve 2025 yılında da yüzde 4-5 arasında bir büyüme beklediğini açıkladı. Özellikle deprem bölgesi inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bu büyümeye katkı sağladığını ifade etti. Finansal politikalardaki değişimlerin 2025’in ilk yarısında sıkı, ikinci yarısında ise gevşemesi bekleniyor. Bu durum, inşaat sektörüne sınırlı bir büyüme katkısı sağlayabilir.”