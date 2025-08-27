DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,56 0,64%
ALTIN
4.464,07 0,2%
BITCOIN
4.535.726,52 0,73%

İngiltere'de 2025 Yazı Kayıtlardaki En Sıcak Yaz Olacak

Met Office verilerine göre 1 Haziran-25 Ağustos ortalaması 16,13 derece; 2018 rekoru 15,76 derece aşılacak, dört aşırı sıcak dalgası yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:06
İngiltere'de 2025 Yazı Kayıtlardaki En Sıcak Yaz Olacak

İngiltere'de 2025 Yazı Kayıtlardaki En Sıcak Yaz Olacak

Met Office öncü verileri ortalamanın rekor kıracağını işaret ediyor

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'in öncü verilerine göre, ülke genelinde 1 Haziran-25 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 16,13 dereceyle uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 1,54 derece üzerinde gerçekleşti.

Bu sıcaklık ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Önceki yaz sıcaklık rekoru 2018'de ortalama 15,76 dereceyle kaydedilmişti.

İngiltere'de bu yıl yaz döneminde dört aşırı sıcak hava dalgası yaşandı. Kısa süren bu hava dalgaları sürecinde günlük rekor sıcaklık rekorları görülmedi ancak en yüksek sıcaklık Kent bölgesinde 35,8 derece ölçüldü. Bu sıcaklık, Temmuz 2022'de görülen 40,3 derece rekorunun altında kaldı.

Met Office Bilim İnsanı Emily Carlisle, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yazının "neredeyse kesin olarak kayıtlara geçen en sıcak yaz" olacağını belirterek, "Şu anda ortalama sıcaklık 16,13 derece seviyesinde. Mevcut rekor ise 2018'de kaydedilen 15,76. Dolayısıyla, mevcut rekorun aşılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede sıcaklık kayıtları 1884'ten beri tutuluyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakanlığa Hazine Destekli Kefalet Sistemi'nde Özel Hesap Yetkisi
2
Doğu Karadeniz'den 7 Ayda 11 Ülkeye 338 Ton Bal İhracatı
3
Trump, Lisa Cook'u Görevden Alma Hamlesiyle Fed Üzerindeki Baskıyı Artırdı
4
AB Batarya Düzenlemesi Türkiye'ye Fırsatlar Sunuyor
5
Avrupa Borsaları Karışık Seyrediyor: Fransa Siyasi Belirsizliği ve Nvidia Beklentileri Öne Çıkıyor
6
Ticaret Bakanlığı'ndan UGK Tebliği: Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsü ve Yeni Şartlar
7
Şırnak'ta 2 Yerli Sondaj Kulesi: Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Göreve Başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025