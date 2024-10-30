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İngiltere'de 40 Milyar Sterlinlik Vergi Artışı

İngiltere, Sonbahar Bütçesi ile birlikte 40 milyar sterlinlik vergi artışı yapma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:34
İngiltere'de 40 Milyar Sterlinlik Vergi Artışı

İngiltere'de Tarihi Vergi Artışı

İngiltere, bağımsız ekonomik araştırma kuruluşu IFS'nin verilerine göre, Rachel Reeves tarafından açıklanan 40 milyar sterlinlik vergi artışı ile, hükümet bütçeleri kapsamında kaydedilen en büyük ikinci artışı gerçekleştirecek. Bu artış, son 30 yıl içerisinde görülen en yüksek vergi artışı olarak öne çıkıyor.

Maliye Bakanı Reeves'ten Açıklamalar

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Sonbahar Bütçesi'nde hükümetin alacağı yeni önlemleri duyurdu. Reeves, vergi artışlarının ''ekonominin temellerini düzeltmek ve değişimi sağlamak'' amacıyla hazırlandığını belirtti. Kamu maliyesindeki sorunlara dikkat çeken Reeves, bu bütçenin, sürekli tekrar eden finansal açıklar ve kamu hizmetlerindeki sorunlar nedeni ile 40 milyar sterlinlik bir vergi artışını gerektirdiğini ifade etti.

İşverenlere Etkisi ve Ulusal Sigorta Artışı

Reeves, işverenlerin ulusal sigorta katkı payının Nisan 2025 itibarıyla yüzde 1,2 artırılacağını ve bu durumda 25 milyar sterlinlik bir gelir elde edileceğini açıkladı. Reeves, mali istikrarın geri getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, her maliye bakanının bu tür durumlarla yüzleşmek zorunda olduğunu vurguladı.

Gelir Vergisi ve Gelecek Planları

Reeves, gelir vergisi ve ulusal sigorta eşiklerinin 2028 sonrası uzatılmayacağını belirtirken, bu kararın çalışanların zarar görmemesi adına alındığını kaydetti. Bütçede ''doğru kararların'' alındığını ifade eden Reeves, bu kararların istikrarı sağlayacak ve sağlık sistemini yeniden inşa etmeye yardımcı olacağını söyledi.

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