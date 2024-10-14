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İngiltere'de 63 Milyar Sterlinlik Yatırım Taahhüdü

İngiltere, Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde 63 milyar sterlin yatırım taahhüdü alarak 38 bin yeni istihdam hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:44
İngiltere'de 63 Milyar Sterlinlik Yatırım Taahhüdü

İngiltere, Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde Rekor Yatırım Taahhüdü Aldı

İngiliz hükümeti, 63 milyar sterlinlik özel sektör yatırımı taahhüdü alarak büyük bir başarının altına imza attı. Bu yatırımların ülke genelinde 38 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor.

Yatırım Sektörleri ve İş İmkanları

İş ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünkü zirvede gerçekleştirilen rekor yatırım taahhütü, İngiltere’nin geleceği için bir dizi sektörde yapılacak önemli yatırımları kapsıyor. Bu sektörler arasında yapay zeka, veri merkezleri, yenilenebilir enerji, net sıfır emisyon teknolojileri ve araştırma-geliştirme öne çıkıyor. Ayrıca, ülkedeki ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi de bu yatırımların bir parçası olarak belirtiliyor.

Bakanların Değerlendirmeleri

İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, "Küresel yatırımcıların bu yeni hükümetle birlikte İngiltere’de iş yapmanın en iyi yer olduğuna şüphe duymaması gerekiyor. Bugünkü zirvede güvence altına alınan rekor yatırım, Birleşik Krallık’ın ekonomik büyümesinde büyük bir katkı sağlayacak," dedi. Maliye Bakanı Rachel Reeves ise bu yatırımların İngiliz ekonomisine olan güvenin işareti olduğunu ifade ederek, "Bu taahhütler, tüm Birleşik Krallık genelindeki büyük ve küçük işletmelerin büyümesini destekleyecek ve yeni iş imkanları yaratacaktır," şeklinde konuştu.

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