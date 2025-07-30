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İngiltere'de Uçuşlarda Teknik Aksaklık: Hava Trafik Kontrolünde Sorun

İngiltere'de hava trafik kontrolündeki teknik arıza nedeniyle gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 21:01
İngiltere'de Uçuşlarda Teknik Aksaklık: Hava Trafik Kontrolünde Sorun

İngiltere hava trafik kontrol merkezinde meydana gelen bir teknik sorun, gidiş yönlü uçuşlarında büyük aksaklıklara yol açtı. Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS) tarafından yapılan açıklamada, Stanwick hava trafik merkezinde bir arıza olduğu belirtildi.

Buna bağlı olarak, Londra kontrol merkezindeki uçuşların kısıtlandığı duyuruldu. NATS, "Mühendislerimiz sorunu olabildiğince hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyor. Bu aşamada operasyonların ne zaman normale döneceğini kesin olarak söyleyemiyoruz," ifadelerine yer verdi.

Londra Gatwick Havalimanı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sorun nedeniyle, "NATS’i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick’ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor," bilgisi paylaşıldı.

Üstelik, bu teknik aksaklık Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da olumsuz etkiledi.

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda...

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi. Arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar kontrollü şekilde yeniden başlatıldı.

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda...

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi. Arızanın giderilmesinin ardından uçuşlar kontrollü şekilde yeniden başlatıldı.

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