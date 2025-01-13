İngiltere'den Ekonomik Büyümeyi Hızlandıracak Yapay Zeka Eylem Planı

İngiltere Ekonomik Büyümeyi Yapay Zeka ile Hızlandırıyor

İngiltere, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Yapay Zeka Eylem Fırsatları Planını devreye alacağını duyurdu. Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu plan 50 tavsiye kararı içeriyor.

Yapay Zeka Kullanımının Yaygınlaştırılması Hedefleniyor

Yapay Zeka Fırsatları Eylem Planı ile İngiltere'deki mevcut yapay zeka uygulamalarının hastaneler, okullar ve sanayi dahil kamu hizmetlerinde daha yaygın hale getirilmesi hedefleniyor. Uluslararası Para Fonu'nun verilerine göre, yapay zekanın tam olarak benimsenmesi, ülke ekonomisine her yıl 47 milyar sterlin kazandırabilir; önümüzdeki 10 yılda toplamda 470 milyar sterlin katkı sağlanması bekleniyor.

Yatırımlar ve İstihdam Fırsatları

Plan çerçevesinde, Vantage Data Centres, Nscale ve Kyndryl gibi üç büyük teknoloji şirketi, 14 milyar sterlin yatırım taahhüdü ile ülke genelinde 13 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak yapay zeka altyapısını kuracak. Bu rakam, geçen yıl açıklanan 25 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımlarına eklenmiş olacak.

Başbakan Starmer'den Önemli Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yapay zekanın ülkede büyük bir değişim yaratmasına vurgu yaparak, "Yapay zeka endüstrisi, fırsatların kaybolmasına izin vermeyen bir hükümete ihtiyaç duyuyor. Küresel yarışı kazanmak için hızlı hareket etmeliyiz. Planımız, İngiltere'yi yapay zekada dünya lideri yapacak ve kamu hizmetlerinin dönüşümünü sağlayacak" dedi.

Bakanlardan Destekleyici Yorumlar

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, "Yapay zeka yarışında geri kalmamakta kararlıyız" diyerek, geniş çaplı faydaların tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaklarının altını çizdi. Maliye Bakanı Rachel Reeves ise, bu eylem planının ekonomik büyüme, kamu hizmetlerinin verimliliği ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yaratılacak fırsatları değerlendirerek, "Bu, Birleşik Krallık'ın her yerinde daha iyi yaşam standartları ve çalışan bireyler için daha fazla gelir demektir" ifadelerini kullandı.