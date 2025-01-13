İngiltere'den Ekonomik Büyümeyi Hızlandıracak Yapay Zeka Eylem Planı

İngiltere, yapay zeka ile ekonomik büyümeyi artırmayı hedefleyen eylem planını açıkladı. Yıllık 47 milyar sterlinlik katkı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:32
İngiltere'den Ekonomik Büyümeyi Hızlandıracak Yapay Zeka Eylem Planı

İngiltere Ekonomik Büyümeyi Yapay Zeka ile Hızlandırıyor

İngiltere, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Yapay Zeka Eylem Fırsatları Planını devreye alacağını duyurdu. Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu plan 50 tavsiye kararı içeriyor.

Yapay Zeka Kullanımının Yaygınlaştırılması Hedefleniyor

Yapay Zeka Fırsatları Eylem Planı ile İngiltere'deki mevcut yapay zeka uygulamalarının hastaneler, okullar ve sanayi dahil kamu hizmetlerinde daha yaygın hale getirilmesi hedefleniyor. Uluslararası Para Fonu'nun verilerine göre, yapay zekanın tam olarak benimsenmesi, ülke ekonomisine her yıl 47 milyar sterlin kazandırabilir; önümüzdeki 10 yılda toplamda 470 milyar sterlin katkı sağlanması bekleniyor.

Yatırımlar ve İstihdam Fırsatları

Plan çerçevesinde, Vantage Data Centres, Nscale ve Kyndryl gibi üç büyük teknoloji şirketi, 14 milyar sterlin yatırım taahhüdü ile ülke genelinde 13 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak yapay zeka altyapısını kuracak. Bu rakam, geçen yıl açıklanan 25 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımlarına eklenmiş olacak.

Başbakan Starmer'den Önemli Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yapay zekanın ülkede büyük bir değişim yaratmasına vurgu yaparak, "Yapay zeka endüstrisi, fırsatların kaybolmasına izin vermeyen bir hükümete ihtiyaç duyuyor. Küresel yarışı kazanmak için hızlı hareket etmeliyiz. Planımız, İngiltere'yi yapay zekada dünya lideri yapacak ve kamu hizmetlerinin dönüşümünü sağlayacak" dedi.

Bakanlardan Destekleyici Yorumlar

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, "Yapay zeka yarışında geri kalmamakta kararlıyız" diyerek, geniş çaplı faydaların tüm vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaklarının altını çizdi. Maliye Bakanı Rachel Reeves ise, bu eylem planının ekonomik büyüme, kamu hizmetlerinin verimliliği ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için yaratılacak fırsatları değerlendirerek, "Bu, Birleşik Krallık'ın her yerinde daha iyi yaşam standartları ve çalışan bireyler için daha fazla gelir demektir" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Düşüşle Başladı: Dow Jones ve S&P 500 Geriledi
2
Bakan Bayraktar BAE'de Enerji İşbirliği Görüşmeleri Yaptı
3
TCMB'den Güncel Döviz Kurları: 15.30 Verileri
4
Gazprom Personel Sayısını Yüzde 40 Azaltıyor
5
Filistin Hükümetinden Memurlara Yüzde 70 Maaş Ödemesi
6
Döviz Kurları Güncel Verileri: İstanbul ve Ankara'da Alış-Satış Fiyatları
7
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 550 Milyon Lira Destek Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı