İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimini Açıkladı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,75 seviyesine indirdi. Bu karar, piyasa beklentileri doğrultusunda alınırken, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonucunu açıkladı.

Para Politikası Kurulu'nun Değerlendirmesi

Konuya dair yapılan açıklamada, PPK üyelerinin 8'inin politika faizini düşürme, bir üyenin ise %5'te sabit tutma görüşü bildirdiği aktarıldı. Dezenflasyon sürecinin devam ettiği belirtilerek, yurt içi enflasyonist baskıların yavaş bir azalma gösterdiği vurgulandı.

Enflasyon Verileri

Açıklamada, Eylül ayında manşet enflasyonunun yıllık bazda %1,7 olduğu ve yıl sonuna kadar %2,5 seviyesine çıkmasının beklendiği bilgisi verildi. Hizmet enflasyonunun da %4,9 seviyesinde olduğu belirtilerek, iş gücü piyasasında tarihsel olarak sıkı bir görünüm olsa da bu durumun giderek gevşediği ifade edildi.

Ekonomik Büyüme Beklentileri

Para politikasının enflasyon hedefi olan %2 seviyesine ulaşmak için gerekli ayarlamaların yapılacağı bildirildi. Ülkedeki ekonomik büyümenin 2023'te %1, 2024'te ise %1,5 düzeyinde olmasının öngörüldüğü belirtildi. Bununla birlikte, orta vadede büyümenin %0,5 ile zayıf kalacağı tahmin ediliyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'in Açıklamaları

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun hedeflenen seviyenin altında olduğunu ve bu nedenle politika faizini indirebildiklerini kaydetti. Abiley, "Enflasyon hedefimize yakın kalmalı. Ekonomi beklentilerimize uygunsa, faizde kademeli bir düşüş bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı'nın Yorumları

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, faiz indirimine ilişkin yaptığı paylaşımda, bu kararın halk için iyi bir haber olduğunu vurgulayarak, hane halkının karşılaştığı zorlukların bilincinde olduklarını belirtti. Reeves, uzun vadeli değişim için sağlam kararlar aldıklarını ifade etti.