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İngiltere Rekabet Otoritesinden Amazon ve Anthropic Ortaklığına Onay

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu, Amazon'un Anthropic ile ortaklık anlaşmasına onay verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:00
İngiltere Rekabet Otoritesinden Amazon ve Anthropic Ortaklığına Onay

Amazon ve Anthropic Ortaklığına Resmi Onay

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un yapay zeka şirketi Anthropic ile gerçekleştirdiği ortaklık anlaşmasına yeşil ışık yaktı. CMA'nın Açıklamaları

CMA tarafından yapılan resmi açıklamada, Amazon'un Anthropic ile olan işbirliğinin rekabet üzerindeki etkilerine dair endişelerin bulunmadığı ve bu nedenle daha derin bir soruşturma başlatılmasına gerek duyulmadığı belirtildi.

4 Milyar Dolar Yatırım

Bu onay, Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplamda 4 milyar dolarlık yatırımın kapsamını da içeriyor. Böylece İngiltere'deki rekabet ortamına olumlu bir katkı sağlanması bekleniyor.

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