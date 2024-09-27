İngiltere Rekabet Otoritesinden Amazon ve Anthropic Ortaklığına Onay

Amazon ve Anthropic Ortaklığına Resmi Onay
İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Amazon'un yapay zeka şirketi Anthropic ile gerçekleştirdiği ortaklık anlaşmasına yeşil ışık yaktı. CMA'nın Açıklamaları
CMA tarafından yapılan resmi açıklamada, Amazon'un Anthropic ile olan işbirliğinin rekabet üzerindeki etkilerine dair endişelerin bulunmadığı ve bu nedenle daha derin bir soruşturma başlatılmasına gerek duyulmadığı belirtildi.
4 Milyar Dolar Yatırım
Bu onay, Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplamda 4 milyar dolarlık yatırımın kapsamını da içeriyor. Böylece İngiltere'deki rekabet ortamına olumlu bir katkı sağlanması bekleniyor.