Intel'den Uyarı: Trump Yönetiminin Hissedar Olmasının Riskleri

SEC bildirimi: Yurtdışı faaliyetlere etkisi olabilir

Yarı iletken üreticisi Intel, ABD hükümetinin şirketin yüzde 10 hissesini almasına ilişkin olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)'ya yaptığı bildirimde, anlaşmanın yaratabileceği risklere dikkat çekti.

Bildiride, geçen yıl gelirinin yüzde 76'sının ABD dışındaki satışlardan geldiği belirtilerek, hükümetin önemli bir hissedar olmasının şirketin ülke dışındaki faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Anlaşma detayları

Başkan Donald Trump yönetimi, geçen hafta ABD'nin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığı açıklamasını yapmıştı. Trump, anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirterek, 'ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde.' değerlendirmesinde bulundu.

Intel'in açıkladığı anlaşma şartlarına göre ABD hükümeti Intel hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacak. Hükümetin 433,3 milyon adet hisseyi hisse başına 20,47 dolartan alacağı ve bunun şirketin hisselerinin yüzde 9,9'una denk geldiği bildirildi.

Ayrıca anlaşmanın, hükümet hissesinin daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolar ile finanse edileceğini öngördüğü kaydedildi.

Olası tepkiler ve hukuki riskler

SEC bildiriminde, ABD hükümetinin bir şirkette önemli bir hissedar konumuna gelmesinin nadir olduğu ve tüm olası sonuçların öngörülmesinin zor olduğu vurgulandı. Yatırımcılardan, çalışanlardan, müşterilerden, tedarikçilerden, diğer iş veya ticari ortaklardan, yabancı hükümetlerden veya rakiplerden olumsuz tepkiler gelebileceği ifade edildi.

Bildiride ayrıca hisse alım işlemine veya başka konulara ilişkin dava süreçleri ile şirketin artan kamuoyu veya siyasi denetime maruz kalmasının da söz konusu olabileceği belirtildi.

Trump, bugün yaptığı açıklamada da Benzer anlaşmaları ABD için yapmaya devam edeceğini ifade etti.