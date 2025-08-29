DOLAR
IPARD III'te 9. Başvuru Çağrısı: 43 milyon avro hibe

IPARD III'ün 9. başvuru çağrısı yayımlandı; 43 milyon avro ayrıldı. Kırmızı et, süt, kanatlı ve yumurta üreticilerine yüzde 60 ila yüzde 75 hibe verilecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:11
IPARD III'te 9. Başvuru Çağrısı: 43 milyon avro hibe

IPARD III Programı 9. başvuru çağrısı yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanı yayımlandı. İlan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanı ile yürütülecek.

Hibe konusu ve bütçe

Program kapsamında "M1 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" başlığı doğrultusunda kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere destek sağlanacak. Destek oranları yüzde 60 ila yüzde 75 arasında olacak. Bu çağrının destek bütçesi 43 milyon avro olarak belirlendi.

Başvuru süreci ve takvim

Programa 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular, 15 Eylül saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 14 Kasım saat 18.00 olarak açıklandı.

Programın etkileri

2011 yılından bu yana yürütülen IPARD Programı ile bugüne kadar 26 bin 386 projeye toplam 96,2 milyar lira hibe verildi. Böylelikle 204,6 milyar lira yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken, 105 bin 760 kişiye iş imkanı oluşturuldu.

