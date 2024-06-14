İş Bankası emeklinin cüzdanını dolduracak! Bu rakam daha önce ne görüldü ne duyuldu

İş Bankası, emekli müşterilerine yönelik promosyon ödemelerindeki artışı müjdeledi. Banka, emekli promosyon tutarlarında yapılan bu güncellemeyi duyurarak emeklilerin yüzünü güldürdü.

Son zamanlarda, emekli promosyon miktarları, milyonlarca emekli vatandaşın sıkça ilgi gösterdiği ve araştırdığı bir konu haline geldi.

İş Bankası’nın emekli promosyon ödemelerindeki artışı duyurmasıyla birlikte, güncel promosyon miktarlarını öğrenen emekliler, banka şubelerine gitmeye başladı. Bu durum, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.





İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI

İş Bankası’nın güncel emekli promosyon rakamları şu şekildedir:

• 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar için: 5.000 TL

• 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar için: 8.000 TL

• 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar için: 10.000 TL

• 20.000 TL ve daha fazla olanlar için: 12.000 TL





Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur), 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Bu promosyon, İş Bankası’nın emeklilere sunduğu özel bir kampanyadır ve emekli maaşını İş Bankası’ndan almak isteyen veya mevcut maaşını İş Bankası’na taşıyan emekliler için geçerlidir. Promosyon başvurusu ve detaylı bilgi için İş Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın İş Bankası şubesine başvurabilirsiniz.