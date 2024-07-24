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İş Bankası'nın Yenilikçi POS Cihazı POB İle Daha Kolay Ödeme Süreçleri

İş Bankası, POB adlı yeni nesil POS cihazı ile işletmelere tek çatı altında ödeme ve raporlama imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:10
İş Bankası'nın Yenilikçi POS Cihazı POB İle Daha Kolay Ödeme Süreçleri

İş Bankası'ndan Yeni Nesil POS Cihazı: POB

İş Bankası, ticari müşterilerine yönelik geliştirdiği yeni nesil POS cihazı POB (Point of Business) ile ödeme alma, satış ve e-belge üretme işlemlerini bir araya getirerek önemli bir yenilik sunuyor.

İşletmelere Sağladığı Kolaylıklar

Android işletim sistemi ile çalışan POB, işletmelere kartla veya nakit ödeme alma, stok takip etme ve satış raporlarına kolayca erişme imkanı tanıyor. Böylece işletmeler, farklı cihazlar veya uygulamalar için maliyet harcaması yapmadan tüm ihtiyaçlarını tek bir cihazla karşılayabiliyor.

Mükelleflere Açık Başvurular

Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi olsun veya olmasın, e-fatura sistemine geçmiş her işyeri İş Bankası şubelerinden POB için başvuruda bulunabiliyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle'nin Açıklamaları

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde yanlarında olmak için çalışıyoruz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ideal müşteri deneyimi sunmayı hedefliyoruz" diye belirtti. Lüle, POB'un işletmelerin satış süreçlerini kolaylaştıracağını ve e-fatura sistemine geçişi teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Lüle, ayrıca, "Yeni ürünümüzün ülkemiz ekonomisinde sürdürülebilir değer yaratacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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