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İSO Meclisi Ekim Ayı Toplantısı: Ekonomi Yönetimi ve Sanayi Üzerine Değerlendirmeler

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonun düşürülmesi ve sanayi sektörü üzerindeki etkileri konuştuklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:58
İSO Meclisi Ekim Ayı Toplantısı: Ekonomi Yönetimi ve Sanayi Üzerine Değerlendirmeler

İstanbul Sanayi Odası Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Erdal Bahçıvan'dan Küresel Ekonomi Değerlendirmesi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünya ekonomisindeki zorluklara dikkat çekerek, küresel büyümenin mevcut krizlerden etkilenmeden devam ettiğini belirtti. Bahçıvan, "Büyüme sürerken, enflasyon da kademeli olarak merkez bankası hedeflerine yaklaşmakta. Ancak bu, her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmiyor," dedi.

Sanayi Sektöründeki Yavaşlama

Bahçıvan, Türkiye'nin sanayi üretiminde yaşanan yavaşlamanın dünya ekonomisindeki daralmalarla bağlantılı olduğunu ifade etti. "Sanayi sektörü, ekonomik genel durum karşısında daha belirgin bir yavaşlama içerisinde. Yüksek kredi faiz oranları, sanayi için pek çok sorunu beraberinde getiriyor," şeklinde konuştu.

Rekabet Gücünün Korunması Gerekiyor

Bahçıvan, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi adına yönetimin önlemlerinin önemli olduğunu ancak geleneksel sektörlere de destek verilmesi gerektiğini vurguladı. "Rekabet gücünü kaybeden sektörlere pozitif ayrımcılık yapılması elzem," dedi.

Vizyoner Çalışmalar ve Ekonomi

Bahçıvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projelerinin ekonomik ortamda yeterince heyecan yaratmadığını, ancak bu çalışmaların uzun yıllardır hayal ettikleri bir vizyon olduğunu belirtti. Sanayicilerin, hem küresel hem yerel sorunlardan kaynaklanan bir stres yaşadığını dile getirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin ekim ayı olağan...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin ekim ayı olağan...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin ekim ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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