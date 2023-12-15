İstanbul'da 8 TL'ye satılan ekmeğin gramajı artırıldı

İstanbul ilinde 210 gram ekmeğin 8 lira olacağı İTO meclisindeki oylama neticesinde kararlaştırıldı. Ekmeğin gramı fazlalaştırıldı. Tüm detaylar haberimizde

210 GRAM EKMEK 8 LİRA OLACAK

Ekmekte azami fiyat tarifesi Aralık ayında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında yenilendi. Sonuç olarak, Kasım ayında alınan "İstanbul'da bir kilo ekmeğin fiyatının 40 lirayı geçmemesi koşuluyla 200 gram ekmek fiyatı 8 lira olacak'' kararı tekrardan masaya yatırıldı. "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre, İstanbul’a gönderilecek ekmek takımının azami fiyatı 210 gram ekmek için 8 TL olarak ticari ve sanayi işletmelerine tamamlanmak üzere verilmektedir. Bu konudaki sürecin detayları Şirket Yönetim Kurulu tarafından 8 Aralık'ta açıklandı." başlığıyla meclise sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.





Geçen günlerde İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İstanbul'da ekmek fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti. Bunun üzerine İstanbul Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip, kent genelindeki fırınlarda incelemelerde bulundu ve yüksek fiyatla tespit edilen 100'ün üzerinde fırına ilişkin raporlar, Haksız Fiyatlar Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı'na iletildi. İTO Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda daha önce 200 gramı 8 lira olarak belirlenen ekmeğin azami fiyat tarifesi güncel hâli ile şu şekilde kabul edildi: “İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olacak.”

