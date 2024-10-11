İstanbul'da AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi Düzenleniyor

AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da Başlıyor

Bu yıl 24-25 Ekim tarihlerinde, İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilecek olan AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesine odaklanacak.

Kapsamı ve Katılımcılar

Zirve, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Amerikan Ticaret Odaları'nın öncülüğünde düzenleniyor ve Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Özbekistan ve Ukrayna’dan iş insanları ile kamu temsilcilerini bir araya getirecek.

ABD Ticaret Bakanlığı Desteği

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bu zirve, Avrasya bölgesindeki ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Katılımcılar, paydaşlarla bire bir toplantılar ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını keşfedecekler.

Turnaoğlu'ndan Açıklamalar

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye'nin global pazarlara açılma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, "Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz ve diğer Amerikan Ticaret Odaları ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz," dedi. Turnaoğlu, AEES zirvesinin fikrinin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki AmCham yönetimleri arasındaki iş birlikleri sonucunda ortaya çıktığını vurguladı.

Bu ilk zirvenin İstanbul’da düzenlenmesi, AmCham Türkiye olarak kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Turnaoğlu, ayrıca diğer ülkelerdeki Amerikan Ticaret Odalarının katılımını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.